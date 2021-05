Vecinos por el Pilar defiende un reparto "justo y sostenible" del trasvase Tajo-Segura

Vecinos por el Pilar ha manifestado su decepción ante la postura tanto del PP como del PSOE al no invitar al resto de partidos locales para tratar de alcanzar un consenso más amplio en el llamado "Pacto de San Miguel de Salinas", con el que los partidos mayoritarios respaldaron la continuidad de los envíos de agua para la agricultura a la provincia de Alicante.

La formación independiente de izquierdas lamenta que no solo se considere la continuidad del trasvase "como indispensable para nuestro pueblo", algo que comparte; "sino que de forma clara se pide que no se aumenten los caudales ecológicos" del Tajo. Para la misma fuente "la intención está clara: volver a reavivar la "guerra del agua" y al enfrentamiento con los compatriotas de las comunidades vecinas". Para este partido de izquierdas ·es una falacia que el trasvase no vaya a seguir; pero su funcionamiento habrá que adecuarlo tanto a los nuevos tiempos que vivimos como a los que están por venir".

El agua, a juicio de Vecinos por el Pilar, es un bien necesario y cada "vez más escaso no solo para nosotros; sino para todos los pueblos de España. No debemos caer en demagogias baratas que solo buscan enfrentamiento. El agua que exista en cada momento debe repartirse de forma justa y adecuada a las necesidades de cada pueblo, las cuales tendrán necesariamente que ajustarse a la sostenibilidad del sistema hídrico".

Vecinos por el Pilar subraya que defenderá "ahora y siempre un reparto justo del agua, además de un uso sostenible de este recurso, indispensable para la vida y por tanto también para la viabilidad de todas las comunidades humanas".

Pilar de la Horadada es uno de los municipios que más depende del trasvase Tajo-Segura para sostener su economía agraria. El trasvase ha permitido desde principios de los ochenta poner en regadío en torno a 4.000 hectáreas con cítricos y sobre todo cultivos únicos en la provincia de invernadero destinado al mercado internacional. Antes de la llegada de ese agua la agricultura era de secano o minoritaria de riego muy precario de pozos.