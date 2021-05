El personal del Hospital Universitario de Torrevieja recibe al nuevo comisionado con una protesta contra la reversión

Trabajadores del Hospital Universitario de Torrevieja han recibido con una sonora protesta a José Pérez, nuevo comisionado para el departamento de salud torrevejense nombrado por la Generalitat. Pérez ha acudido con una comitiva de cargos de la Conselleria de Sanidad y se ha reunido con el comité de empresa y la dirección de la concesionaria Ribera Salud (Centene Corporation). El recorrido entre el acceso a la zona administrativa y el salón de actos estaba jalonado por docenas de sanitarios y administrativos que gritaban "No a la reversión".

En las dependencias y la entrada principal de la zona administrativa, que también da paso a la cafetería y la admisión, había colgadas pancartas de "No a la reversión" y "Lo que funciona no se toca". Buena parte de los 1.300 empleados del departamento de Torrevieja están en contra de que el área pase a gestión pública el próximo mes de octubre. Fecha en la que culmina el contrato de 15 años entre Ribera y la Generalitat Valenciana. La plantilla todavía no sabe si la gestión será pública directa o través de una empresa pública. Algo que ni el propio Consell conoce -el PSPV apuesta por una empresa pública y Compromís y Unides Podem por una gestión directa-.

José Pérez, abogado y exconcejal del PSOE de Elche y exdiputado provincial, ha asegurado que ha tenido una impresión "positiva" del encuentro de hoy y ha asegurado que quiere apostar por el diálogo. También ha asegurado que la reversión no tiene vuelta a atrás y que solo los tribunales podrían pararla. Algo que Ribera no logró en el caso de la reversión de Alzira. Ha señalado también que su prioridad, con el diálogo, es que Ribera acepte aportar documentación y aceptar las reglas de reversión -que tiene recurridas en los juzgados-. Pérez ha sido recibido por la directora gerente del departamento Eva Baró y el director médico David Sánchez.

El nombramiento Pérez se publicó ayer en el Diario de la Generalitat Valenciana. Hoy era su primer día en el cargo. La Conselleria de Sanidad no ha llegado difundir que este jueves estaba prevista la visita del comisionado y los cargos de la administración autonómica.