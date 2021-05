Los sanitarios de Torrevieja protestan al comisionado para paralizar la reversión

Pérez, abogado, exconcejal del PSOE de Elche y exdiputado provincial, indicó en declaraciones a INFORMACIÓN que tuvo una impresión «positiva» de su primer día en el cargo y dijo que su prioridad es apostar por el diálogo. También reiteró que la reversión no tiene vuelta a atrás y que «solo los tribunales podrían pararla y no hay ninguna causa jurídica que pueda avalar que la gestión siga estando en manos privadas.

El contrato de 15 años concluyó «y se notificó en los plazos legales que no había prórroga», agregó. Señaló también que su prioridad, junto con el diálogo, es «exigir, como no puede ser de otra forma» a Ribera acepte las medidas de reversión que se le comunicaron a finales de 2020 y «que no cumplen ahora. Queremos iniciar un diálogo, porque al final, el día 15 de octubre se producirá el cambio. Para interés de la empresa y nuestro hay que llegar a un entendimiento». Sobre el modelo de gestión, directa o través de una empresa Pérez, que ha aceptado un cargo que otros representantes del PSOE no quisieron asumir, no se mojó ayer y dijo que lo que está claro es que será «pública». Su nombramiento se publicó ayer en el Diario de Oficial. «Hemos sido recibidos con las protestas y todo el mundo tiene derecho a protestar. Es muy legítimo. Para mí es un reto personal muy importante y una gran responsabilidad representar a la conselleria en un departamento de salud como el de Torrevieja tan importante», agregó.