Orihuela alerta del «preocupante» aumento de vertidos incontrolados

El Ayuntamiento de Orihuela ha mostrado su «preocupación» por el aumento de vertidos incontrolados en todo el término municipal. La Concejalía de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos (RSU) alerta de la proliferación de vertederos ilegales tanto en el casco urbano, como en las pedanías y en Orihuela Costa. En los últimos meses se han notificado más de 500 vertidos de basura y escombros depositados en la vía pública, que la Policía Local investiga para tratar de localizar a los infractores, una tarea, en muchas ocasiones, muy complicada. Si no se les pilla en el acto realizando los vertidos, es complicado localizarlos después. Por ello, desde el Consistorio piden a la ciudadanía que no depositen residuos en lugares no autorizados y que, en caso de ver a alguien hacerlo, que lo comuniquen a la Policía o al Ayuntamiento.