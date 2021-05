El paseo entre La Caleta y Cala Capitán obtiene el galardón de Sendero Azul

Orihuela pasa a formar parte de la red de Senderos Azules, itinerarios que enlazan, atraviesan o parten de playas, puertos o centros de interpretación que han sido galardonados con la Bandera Azul en 2020. Entre los Senderos Azules galardonados este año se encuentra el de "Paseo Cabo Roig", que recorre dos kilómetros del litoral oriolano, entre La Caleta y Cala Capitán. Un sendero que presenta gran interés por los materiales geológicos que componen los acantilados y las playas, así como el gran valor patrimonial histórico y arqueológico, "como la Torre de Cabo Roig, edificación militar tipo torre vigía del siglo XVI, catalogada como Bien de Interés Cultural” ha manifestado el edil de Infraestructuras Ángel Noguera.

El municipio cuenta en estos momentos con once banderas azules, una en cada una de sus playas, siendo la localidad de la Comunidad Valenciana que mayor número de distintivos de calidad tiene. Por ello, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Infraestructuras, solicitó la inclusión del municipio en la red de Senderos Azules, un distintivo que otorga, al igual que la Bandera Azul, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) y que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad. Este distintivo permitirá potenciar el turismo en el litoral, con un sendero señalizado que aparecerá en muchas guías de turismo. La voluntad de la iniciativa es la de fomentar la conexión de la red de lugares con Bandera Azul mediante senderos que ayuden a poner en valor espacios naturales y de interés cultural y patrimonial.

En diciembre de 2020, desde el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela se inició, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, la FAOC (Federación de Asociaciones de Orihuela Costa-Alicante) y el Instituto Ecológico del Litoral, el tramite para la obtención de este galardón y esta semana ha sido notificada la comunicación del galardón. Este galardón de Sendero Azul premia la transformación de estas sendas litorales en valiosos recursos para la realización de actividades recreativas, deportivas, turísticas y de educación ambiental. "Este galardón es posible gracias a las once Banderas Azules que tienen las once playas de Orihuela, y como no, gracias al trabajo de todo un equipo de personas de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Orihuela, playas, infraestructuras, turismo, medio ambiente y aseo urbano que hacen todos los años un gran trabajo para conseguir estos galardones a los que hay que sumar este año el Sendero Azul Paseo Cabo Roig", ha indicado el edil de Playas, Antonio Sánchez.

Los criterios que rigen su concesión se centran en aspectos relativos a tres ejes principales: recuperación y protección del medio natural y de sus recursos naturales, culturales y patrimoniales; servicios e infraestructuras en los Senderos Azules y, finalmente, interpretación, educación ambiental y hábitos de vida saludable. Desde ADEAC consideran que, este conjunto de criterios incide, de forma positiva, en el desarrollo sostenible del litoral, constituyendo también el conjunto de criterios una herramienta para la gestión y el control de estos espacios de disfrute público, y que han sido claves para la obtención de Sendero Azul para el "Paseo Cabo Roig".