El Consell Jurídic rechaza dictaminar el plan contra inundaciones de Torrevieja porque está incompleto

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha rechazado dictaminar la propuesta del Ayuntamiento de Torrevieja de modificar el contrato de la concesionaria que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad. La iniciativa municipal pretende ampliar la concesión por 20 años sin mediar concurso, desde junio de 2028 -fecha en la que concluye el actual plazo concesional-, hasta 2048 con el objetivo de que la empresa pueda abordar y amortizar el ambicioso plan de infraestructuras contra las inundaciones valorado en 38 millones de euros y planteado por el municipio a la empresa.

En esencia, el Consell Jurídic le dice al Ayuntamiento de Torrevieja que no puede emitir un dictamen porque la concejal de Contratación, Carmen Gómez (PP), responsable del procedimiento, no ha enviado nada susceptible de dictaminarse. “No procede emitir ninguna valoración o juicio sobre el fondo del asunto remitido a consulta, al no existir ningún proyecto o proyectos de modificado de las obras y que haya sido redactado y legalmente aprobado”, advierte en sus conclusiones la entidad. La consulta municipal, aclara la resolución, “se ha anticipado indebidamente”.

El CJC recomienda al Ayuntamiento que la próxima vez envíe el expediente completo, incluyendo por ejemplo un informe de sostenibilidad y eficacia de los proyectos presentados, y que esos proyectos cuenten con algún tipo de resolución administrativa que los avale, como un acuerdo de junta de gobierno. En la resolución a la que ha tenido acceso este diario se indica que la concejala de Contratación es la que firma la propuesta “sin citar ningún precepto legal, ni reglamentario de los que contienen el régimen jurídico y las competencias de este Consell”, como el reglamento general de la ley de Contratos del Sector Público que regula las incidencias que se puedan presentar durante la ejecución de los contratos, “lo que ya presagia que, en realidad, no se ha tramitado procedimiento establecido para modificar el contrato”.

Como recogió INFORMACIÓN el asesor jurídico accidental del Ayuntamiento ya advirtió en su informe sobre este asunto que antes de remitir la propuesta al órgano jurídico independiente -cuyo dictamen es preceptivo aunque no vinculante-, debían aportarse una serie de informes que el organismo no ve en la propuesta enviada desde el Ayuntamiento de Torrevieja. A la pregunta de si los proyectos estaban elaborados y aprobados el equipo de gobierno del PP mantuvo que no era necesario nada más porque “ya estaba el informe de fiscalización de la interventora”. Efectivamente la habilitada Cristina Serrano ha realizado un informe pero éste es de “contenido estrictamente procedimental”, aclara el CJC, porque indica que la propia funcionaria no puede ir más allá al no contar con un el estudio de viabilidad. El alcalde pese a la advertencia en ese sentido de la interventora, remitió la petición al CJC el 15 de abril.

El único documento con contenido sustancial que se ha remitido al CJC es el elaborado por el asesor jurídico accidental -que dejó el puesto después de firmarlo- . Este técnico advertía que al procedimiento le faltaba el informe de viabilidad económica y técnica de la propuesta de la ampliación de la concesión. Un informe que ha de ser realizado por los técnicos municipales con proyectos concretos sustentados en un procedimiento administrativo, no solo una propuesta, que avalen la necesidad de las obras. También faltaba el posterior informe de fiscalización de la interventora municipal.

El Consell hace una cronología de la propuesta municipal en la que destaca que la Concejalía de Proyectos, Obras y Servicios formuló a la gerencia de Agamed una propuesta técnico-económica en septiembre de 2019 para la ejecución de inversiones por importe de 38 millones de euros “incluyendo en dicha propuesta la ampliación del plazo de la concesión de Agamed hasta el día 31 de diciembre de 2048”. En ella las obras más importantes pasan por ejecutar un tanque de tormentas de 40.000 metros cúbicos en el aparcamiento del parque acuático Aquopolis, un proyecto de colector enterrado paralelo a la carretera autonómica CV-905 (función que ahora realizan dos grandes zanjas abiertas al aire libre) y que por distintas conexiones llegue hasta el canal del Acequión y el mar. A día de hoy el agua de los colectores de pluviales ejecutados en los últimos años termina en la laguna rosa de Torrevieja, algo que provoca serios problemas de inundaciones en varios residenciales, además de incidir de forma negativa en la producción de la empresa salinera.

La gerencia de la empresa Agamed, formada en un 74% por capital de Hidraqua y en un 26% por el Ayuntamiento de Torrevieja, presentó el 2 de octubre de 2020 el estudio de viabilidad y propuesta, que fue informada por el jefe accidental de proyectos el municipio. El alcalde Eduardo Dolón (PP), que es su vez presidente del consejo de administración de Agamed, firmó en diciembre pasado la propuesta para iniciar el procedimiento para la modificación del contrato.

Además de tener que justificar la sostenibilidad económica y financiera de los proyectos la propuesta presenta dos obstáculos que ni tan siquiera se han planteado todavía. En primer lugar este tipo de empresas mixtas con capital mayoritario privado, como la que ahora presta el servicio por adjudicación del Ayuntamiento por un periodo de 30 años desde 1996, ya no existen en la actual legislación de Contratación. Por lo tanto, la ampliación por 20 años tendría difícil encaje con la actual que solo permite una gestión mixta si la administración mantiene al menos el 50% del capital. En segundo lugar, Agamed, constituida el 3 de julio de 1998, no tiene en su objeto social la construcción de obras de pluviales, solo la gestión del ciclo integral del agua, aunque de hecho lleva años realizando actuaciones para paliar el impacto de las lluvias torrenciales en el municipio. El Ayuntamiento justifica la necesidad de la ejecución de estos proyectos para evitar las inundaciones en la mayor intensidad de los episodios de lluvias torrenciales, aunque los expertos urbanistas achacan la mayor gravedad de los efectos de las precipitaciones en Torrevieja a la mala gestión del planeamiento urbanístico desde mediados de los ochenta.