El Consell quiere rescatar los datos personales que maneja el Hospital de Torrevieja

La Generalitat ha encargado a la Delegación de la Agencia de Protección de Datos de la administración autonómica que «tome las medidas necesarias» para aclarar la titularidad de los datos personales relacionados con la prestación del servicio público del departamento de salud de Torrevieja por parte de la concesionaria del área, Ribera Salud. El objetivo de esta inspección, encargada por el subsecretario de Transparencia, Cristian Veses, es que los problemas que la Conselleria ha tenido para obtener y aclarar la titularidad de estos datos «no sea un obstáculo para el proceso de reversión y éste se realice con todas las garantías para los derechos de los pacientes». Veses, en declaraciones a INFORMACIÓN, anticipa que la titularidad de los datos que maneja la concesionaria es de la Generalitat y por lo tanto debe tener acceso a ellos. «No podemos hacernos cargo de esos datos un día antes de la reversión. Tiene que ser algo gradual», dijo.

En la resolución firmada por el subsecretario de Transparencia de la Generalitat, se explica que en el ámbito de la tramitación del proyecto de decreto ley que autoriza la creación de un empresa pública de salud se «ha tenido conocimiento de que en el proceso de reversión del departamento de salud se están produciendo problemas relacionados con la titularidad de los datos». La empresa concesionaria, asegura el documento que pide a Protección de Datos que actúe, «impide el acceso a determinada información y sistemas necesarios para que el proceso de reversión se realice con todas las garantías para asegurar la prestación del servicio público sanitario».

«Queremos asegurar durante este periodo de transición hasta el mes de octubre, cuando se producirá la reversión, que los datos se reciban en las condiciones establecidas en las normas de reversión», según indicó Cristian Veses sobre esta petición. «Si somos titulares de esos datos, los necesitamos para asumir la gestión desde octubre», aclaró el subsecretario de Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. «Podemos ejercer las funciones de inspección que tenemos, y lo vamos a hacer para comprobar si la concesionaria está cumpliendo esas condiciones», señaló.

La concesionaria Ribera Salud indicó ayer que no tiene constancia todavía de la actuación de Protección de Datos, y que cuando conozcan su contenido lo valorarán y estudiarán con los servicios jurídicos del grupo. Ribera mantiene varios recursos judiciales abiertos en contra del cumplimiento de las normas de reversión que se basan, en gran parte, en la imposibilidad de la empresa de atender los requerimientos de la Generalitat por la situación de crisis sanitaria. El TJSCV ha rechazado dos de estos recursos y la empresa, perteneciente al grupo Centene, ha recurrido en casación. En los autos que han desestimado los recursos de Ribera el tribunal cuestiona que la empresa actúe como si la reversión no fuera a llevarse a cabo de forma efectiva, cuando es algo que conoce desde octubre pasado, al comunicar la Generalitat que no asumía la petición de prórroga de la concesión y por lo tanto se formalizará el fin del contrato de 15 años el 15 de octubre de este año.

Por otra parte, esta intervención de la Generalitat da por hecho que la reversión del departamento de salud se realizará a través de una empresa pública, y no con una gestión directa.