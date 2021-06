Los vecinos reclaman mejorar la conexión de San Bartolomé y Rafal

Los ayuntamientos de Rafal y de Orihuela reclaman al Consell que recupere el proyecto previsto hace casi dos décadas para conectar San Bartolomé y Rafal, y que finalmente no se hizo. Ambos consistorios han recibido más de 460 firmas de vecinos que reclaman que se ponga en funcionamiento una comunicación adecuada ya que los accesos que existen en la actualidad entre Rafal y San Bartolomé carecen de regulación alguna, y es especialmente conflictivo el principal camino de comunicación entre ambas poblaciones, sinuoso, de muy escasa visibilidad y con una sección transversal insuficiente para el paso de dos vehículos simultáneamente. Piden recuperar el eje que había previsto hace casi 20 años en la carretera y al que se opusieron los propietarios las parcelas afectadas «como el padre de la diputada del PP Eva Ortiz», indicó el alcalde de Rafal, Manuel Pineda.

El proyecto que no se realizó contemplaba la construcción de un ramal hacia Rafal y otro a San Bartolomé. "No nos separan ni 500 metros entre un pueblo y otro", explica Pineda. Fue el Ayuntamiento de Orihuela, entonces gobernado por el popular José Manuel Medina con Eva Ortiz como edil de Urbanismo, el que decidió suprimir ese ramal de comunicación entre San Bartolomé y Rafal "en una decisión arbitraria, por lo que nos quedamos huérfanos", añade el regidor de Rafal, quien recuerda que se habilitó otro eje "pero no era el natural y da más servicio a El Badén". En su día se llegaron a iniciar las expropiaciones por parte del Consell, pero en 2004 el Ayuntamiento de Orihuela envía un escrito solicitando la supresión del eje de conexión previsto "por la oposición vecinal", aseguraba el gobierno local oriolano. La partida para realizarlo entonces eran 200.000 euros "por lo que no estamos pidiendo una exageración de comunicación", ha dicho Manuel Pineda, quien lamenta que Orihuela tomara entonces esa decisión.

"Esta carretera suele ir a unos almacenes que son del padre de la que, entonces, era concejala de Urbanismo, Eva Ortiz, y el pedáneo en ese momento era su padre y el alcalde Medina, que se negaron a que se construyera ese eje Manuel Pineda - Alcalde de Rafal

"He estado en contacto con propietarios de parcelas y, efectivamente, se expropiaron los terrenos, se quedó inhábil esta zona, y la Conselleria pidió que se devolviera el dinero de las expropiaciones, a lo que se negaron muchos propietarios, por lo que hubo un juicio que, al final, la sentencia fue favorable a los propietarios", ha explicado el alcalde de Rafal, quien ha añadido que es posible que aún haya en ese lugar terrenos de la Generalitat. "En San Bartolomé", ha continuado Pineda, "todo el mundo sabe lo que hay, esta carretera suele ir a unos almacenes que son del padre de la que, entonces, era concejala de Urbanismo, Eva Ortiz, y el pedáneo en ese momento era el padre de Eva Ortiz, y no puedo decir nada más que el alcalde era Medina y se negaron, y solo hay que pasearse por el pueblo para que a uno le regalen los oídos", ha dicho el regidor rafaleño quien, no obstante, ha señalado que "todo son suposiciones y, como político, tampoco puedo hacer ninguna afirmación".

Los plenos de Orihuela y Rafal han aprobado por unanimidad pedir a la Conselleria de Territorio que realice el estudio que valore la opción más viable para comunicar las poblaciones y así evitar riesgos a los vecinos que diariamente atraviesan la CV-911. Definir el trazado más adecuado contando, si fuera necesario, con un proceso de participación ciudadana, señalaron Pineda y el concejal de Urbanismo de Orihuela José Aix. Con dos dilemas: si arreglar la vereda de San Bartolomé o el camino denominado «El Sallavedra» o retomar la arteria que salía de la «Ronda de Rafal» de la CV-911 del proyecto de construcción original y ejecutar la opción resultante a la máxima celeridad posible. Pineda, como diputado autonómico del PSPV-PSOE, ha trasladado a Las Cortes esta petición y ha hecho llegar una pregunta al gobierno autonómico sobre ese proyecto que será contestada este mismo mes, anunció.

Aix señala que «las reivindicaciones vecinales son la razón por la que tanto el Ayuntamiento de Orihuela como el Ayuntamiento de Rafal han decidido comenzar un trabajo que se presenta largo y complejo, pero que debemos iniciar para satisfacer la demanda de los vecinos y de los comerciantes que ven en la comunicación entre Rafal y San Bartolomé una comunicación natural y, por tanto, necesaria para el desarrollo social y económico de ambos núcleos urbanos».

Por su parte, Pineda ha incidido en la necesidad de atajar este problema lo antes posible «ya que son centenares de personas las que cruzan a diario la carretera por este punto, al compartir ambos municipios mucha vida y tradición en común como fiestas, costumbres y relaciones personales entre sus habitantes». El regidor rafaleño ha indicado que “lo que buscamos es reflejar la voluntad de la ciudadanía, y tanto desde el Ayuntamiento de Orihuela como el de Rafal seguiremos empujando para que estos dos núcleos de población vuelvan a quedar unidos, como siempre han estado”.