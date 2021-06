Desmontando las mentiras populares

En el pleno ordinario de 27 de mayo de 2021, el alcalde manipuló torticeramente los datos financieros del Ayuntamiento de Torrevieja de los años 2018 a 2020, invitando a Los Verdes a que diera una comparecencia de Prensa y decir que el alcalde de Torrevieja faltaba a la verdad, cosa que hizo.

Como no podemos hacer ruedas de Prensa, no solo por la responsabilidad que tenemos al cumplir con las medidas covid, sino porque el señor alcalde no tiene a bien cedernos un espacio que sea los suficientemente amplio como para realizar una rueda, pese a que él y su camarilla usen a su antojo el salón de plenos, vamos a desgranar los datos falsos que vertió en el último pleno, que no fueron pocos.

El alcalde, para comparar los gastos de intereses pagados a los bancos, partida 011 31000, se equivocó de línea contable, porque o no sabe interpretar la contabilidad municipal o intentó engañar a todos los ciudadanos que no podían comprobar en ese momento sus mentiras, utilizando la totalidad de los datos financieros del capítulo 3 de gastos, llegando a afirmar que en 2018 se habían pagado 924.425,04 euros, en 2019 un total de 1.191.007,97 euros y en 2020 un total de 179.104,47 euros.

Como todos los ciudadanos pueden comprobar en los estados de gastos de las liquidaciones de los ejercicios 2018 a 2020 que están publicados en la web, en 2018 se pagaron 924.425,04 euros en gastos financieros, pero los intereses pagados a los bancos, fueron 144.344 euros, por culpa de los dos préstamos del BCL suscritos por el PP en 2010 a interés fijo del 5,18 %, mientras que el grueso de los gastos financieros se ocasionaron con el pago de intereses de demora, donde destacan los más de 715.000 euros que tuvo que pagar el gobierno anterior por el retraso en el pago de sentencias del servicio de la grúa del gobierno de Eduardo Dolón.

Llegó a afirmar, mintiendo descaradamente como es su costumbre, que, en 2019 se pagaron a los bancos más de 1.181.000 euros, en parte por la gestión del anterior gobierno en los primeros 6 meses y los siguientes que venía de la misma gestión anterior, habiendo ahorrado el PP al Ayuntamiento de Torrevieja un millón de euros que había destinado a otros gastos corrientes. Nada más lejos de la realidad ya que, ni la cantidad que el alcalde dijo que se había pagado a los bancos es cierta, ni el responsable de dichos pagos fue el gobierno anterior, sino el anterior del anterior del PP. La totalidad de los gastos financieros pagados en 2019 fueron consecuencia de la gestión del PP, los pagados por intereses bancarios, que no fueron 1.181.000 euros, sino poco más de 98.000 euros, se pagaron como consecuencia de los préstamos formalizados por el PP con anterioridad, y los más de 901.000 euros en intereses de demora, por sentencias debido al retraso en el pago de facturas del servicio de retirada de vehículos por la grúa, también de la etapa del PP.

En 2020, los intereses pagados a los bancos siguieron disminuyendo, al amortizarse totalmente los dos préstamos del BCL formalizados por el PP, mientras que en dicho año no se tuvo que pagar ninguna nueva sentencia de intereses de demora, al dejar el gobierno anterior el Ayuntamiento totalmente saneado.

Por tanto, señor Eduardo Dolón, estos son los datos ciertos y usted mintió en el pleno una vez más. Nada nuevo cuando hasta el Síndic de Greuges ha reconocido que se inventa reuniones ficticias con él. Para gestión financiera bancaria nefasta, la de Eduardo Dolón en su anterior etapa como alcalde entre 2011 a 2014, como también se puede comprobar en los estados de gastos de las liquidaciones de estos cuatro años en la web municipal.

En los cuatro años de su gestión, Eduardo Dolón, gracias al brutal endeudamiento al que sometió al Ayuntamiento tuvo que pagar más de 7,1 millones de euros en intereses bancarios, sobre todo por el préstamo de 18 millones del Plan de Ajuste de 2012, y 3,5 millones de euros más en intereses de demora, por culpa del retraso en el pago de facturas a proveedores.

Una pena tener que andar contestando mentiras en artículos de opinión, ya que en las sesiones plenarias Eduardo Dolón no ejerce su papel institucional de «director» de las mismas, sino que tiene el afán de protagonizarlas. Excelente actor, terrible político.