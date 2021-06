El PSOE reprocha la demora en la adjudicación de la Escuela de Verano de Orihuela

La edil socialista señala que “no sabemos si comenzará ese día o más tarde porque desgraciadamente esta forma de trabajar, al límite de los plazos, es una costumbre muy habitual del ayuntamiento de Orihuela”. Menárguez ha añadido que “el año pasado ya lo denunciamos porque pasó exactamente lo mismo, la actividad comenzó a mitad de julio". La concejala ha asegurado que “continúan llegando tarde y, por ello, desde el PSOE de Orihuela denunciamos la demora que una vez más ha tenido la Concejalía de Contratación en sacar los pliegos para la licitación de este servicio que se presta todos los veranos. Como saben, cuando se adjudica un contrato, ponerlo en funcionamiento no es un procedimiento rápido, sino que tiene sus tiempos de ejecución y elaboración, para poder llevarlo a cabo y este retraso provoca que la empresa que resulte adjudicataria disponga de menos tiempo para poder organizarlo".

Patricia Menárguez dice que sigue sin entender el por qué se sigue cobrando a las familias una cuota de 60 euros para un mes y 30 si es quincenal por niño "sin tener en cuenta esta situación de pandemia y de crisis sanitaria y económica que las familias están sobrellevando”. Por ello, el PSOE propone por un lado la gratuidad de inscripción a la Escuela de Verano, "como han hecho otros Ayuntamientos, como el de Elche, ya que consideramos que hay que ayudar a las familias de Orihuela y atender las necesidades de todos los ciudadanos". Menárguez ha añadido que "si el gobierno tuviese un presupuesto actualizado se podría destinar más dinero para financiar íntegramente esta escuela de verano, pero desgraciadamente el Ayuntamiento de Orihuela continúa con un presupuesto prorrogado y gasta el dinero en otras actividades y proyectos que no aportan ni benefician nada ni a Orihuela, ni a los ciudadanos”.

Menárguez considera que se deberían destinar más plazas desde Bienestar Social pues se prevén 100 "que sí se financian al cien por cien pero estamos en un momento en el que las necesidades de las familias pueden haber cambiado y necesiten de un apoyo económico para que los menores puedan asistir a esta actividad”, ha indicado la edil, que ha destacado que “hablando de Escuelas de Verano, la Concejalía de Deportes el año pasado ofertó una escuela deportiva de verano, sólo en Orihuela ciudad, pero este año, esta concejalía todavía no ha ofertado nada y por eso desde el PSOE queremos que alguien explique si van a ofertar algo porque ya estamos en Junio y esperamos que esto no signifique que para este año no se vaya a realizar”, ha concluido.