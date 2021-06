Torrevieja prepara sus playas para la posible llegada de tortugas

A partir de este mes de junio comienza el período álgido en el cual las tortugas bobas eventualmente pueden salir a las playas durante la noche para desovar que concluye a lo largo del mes de octubre, momento en el que se pueden localizar crías de nidos no localizados. Antonio Vidal, concejal de Medio Ambiente y Playas, indicó que este año se van a instalar en los principales accesos a las playas, unos carteles alusivos al protocolo general a seguir, que se inicia mediante llamada al 112, y en el que se recoge una serie de recomendaciones para no molestar al animal mientras desova o lo intenta, siendo fundamental no acercarse, no hacer ruido o deslumbrar al animal y evitar fotografiarlo con flash.

El Ayuntamiento realiza todos los años campañas específicas de información a todos los usuarios de las playas , a servicios como los de limpieza de playas que actúan por la noche y a Policía Local y Guardia Civil, con la intención de que, ante la posibilidad de observar una tortuga poniendo huevos en la playa, o de su rastro dejado en la arena cuando retorna al mar, se sepa actuar correctamente para que todo salga bien.