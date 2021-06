Festividades paraliza la prórroga del contrato de iluminación en Orihuela

La Concejalía de Festividades de Orihuela ha paralizado cautelarmente la prórroga del contrato a la empresa que se encarga de la iluminación decorativa por supuestos incumplimientos del pliego. Así lo desveló el edil del PSOE Ángel Luis Muñoz, quien mostró los escritos que ha recibido desde el área de Festividades y Contratación desde que el pasado 30 de abril, en una comparecencia, propusiera que desde el Ayuntamiento se invirtiese en la retirada del cableado que inunda las calles, sobre todo en el casco histórico.

El edil, tras comprobar que el pliego estipulaba que la mercantil adjudicataria debe retirar los elementos que se han montado a los 15 días de acabar el evento, pidió a Festividades, que dirige la edil Mariola Rocamora, información sobre su cumplimiento y la respuesta no ha podido ser más demoledora ya que «se nos informa que se le requirió a la mercantil en 2019 y que, actualmente y hasta que Contratación certifique si se cumple o no con el contrato, la prórroga está paralizada». El concejal se mostró sorprendido ante tal respuesta «que nos preocupa, ya que nos demuestra que hasta que no hemos preguntado no se estaba pendiente de este asunto».

Muñoz Grau ha asegurado “desde el PSOE tenemos muy claro que si este contrato no se prorroga finalmente no será por nosotros, que es lo que nos llega se ha intentado transmitir, sino que será porque se hay incumplido, y esto sí es lo que debiera preocupar a la concejala Rocamora, hablamos de un contrato que se paga del dinero de todos y desde el PSOE lo único que hemos hecho es cumplir con la labor de fiscalización, quizá los que no estén cumpliendo con su trabajo sean las responsables de Contratación y Festividades”. Desde el Grupo socialista han vuelto a insistir en la necesidad de que el Ayuntamiento invierta en este sentido y “Orihuela podría tomar ejemplo de municipios como Rojales que recientemente ha informado del convenio con Iberdrola que permitirá soterrar cuatro kilómetros de cableado y, sin embargo, aquí ni siquiera se exige a las empresas de telefonía o internet en las licencias que da el Ayuntamiento que la instalación sea soterrada”.