La puesta en servicio de los controladores de playas municipales de Torrevieja se retrasa hasta el 22 de junio

La puesta en marcha del servicio de controladores municipales covid en las playas tendrá que esperar, al menos, hasta el 22 de junio, siete días de retraso con respecto a lo que figura en el pliego de condiciones. La propuesta de adjudicación fue realizada por la mesa de contratación a favor de Brócoli el día 31 de mayo. Y la legislación para concursos abiertos sujetos a regulación armonizada, como es el caso de este por su elevado importe, fija quince días hábiles de plazo para que las empresas ofertantes tengan opción a presentar recurso si consideran que la valoración de las ofertas técnica y económica realizada por los funcionarios no es ajustada. Ese plazo se agota el día 21 de junio, lunes. Como es habitual en estas situaciones, el equipo de gobierno no ha informado sobre este retraso. Y en ningún caso podrá adelantar la fecha porque correría el riesgo de que forma automática se anulara el concurso al no respetar los plazos de los procedimientos de adjudicación de concursos abiertos sujetos a regulación armonizada, con un importe de licitación de 1,7 millones de euros (IVA incluido) por los meses de verano de 2021 y el año siguiente -el contrato decaería si no fueran necesarias medidas covid en 2022- . El contrato estaba previsto para su desarrollo del 15 de junio al 15 de septiembre. El número de controladores, limpiadores de aseos y lavapiés, y personal de montaje y desmontaje diario en temporada baja (segunda quincena de junio y primera de septiembre) será de 72 y en temporada alta de (julio y agosto) será de 117. El resto hasta 150 cubrirá los paseos. El horario de control de las playas se establece de 8:30 a 20:00 horas en las playas de mayor afluencia, y de 10:00 a 18:00 horas, en las de menor afluencia.

El martes por la mañana, si no se ha presentado recurso la empresa y el Ayuntamiento pueden firmar el contrato e iniciar la prestación. El municipio tiene previsto emplear hasta 150 personas como vigilantes de las medidas covid en las playas y también en los paseos. Para justificar en el contrato la provisión de controladores en los paseos además del litoral el pliego asegura que se dedicarán a controlar el aforo -pese a que nunca ha estado restringido en los paseos en ningún momento de la crisis sanitaria- y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales: las principales que se incumplen de forma sistemática en las zonas de paseo de marítimo son las de venta sin licencia municipal de productos en la vía pública -top manta- y la ocupación de la vía pública por sillas y mesas más allá de lo autorizado.

Brócoli se ha hecho con la adjudicación provisional con una baja en la oferta muy importante. 1,2 millones de euros por esta temporada frente a los 1.688.000 del precio de licitación (IVA incluido). En la resolución de la mesa de contratación no se le ha pedido a la empresa mejor valorada que justifique la baja pese a que en el pliego se reitera que las nóminas, que son el grueso del coste del contrato, deben ajustarse al convenio del sector.

Está claro que estos vigilantes, a los que no se les pide requisito alguno para acceder al puesto, no van a realizar esas tareas de vigilancia que deberían abordar, si tuvieran órdenes en ese sentido, en el caso de las terrazas, y efectivos suficientes, la Policía Local. La Guardia Civil refuerza esas funciones en tareas de seguridad ciudadana. Es más, el Ayuntamiento de Torrevieja, solo a través de redes sociales, anunció hace ya un par de semanas que quien estuviera interesado en un puesto de trabajo como vigilante entregara su solicitud en la Agencia de Desarrollo Local (ADL). Una fórmula poco habitual por dos motivos. En primer lugar, el Ayuntamiento está exigiendo a todos sus administrados que cualquier petición, queja, solicitud o trámite administrativo que quieran realizar sea registrado en la administración electrónica o de forma presencial en el registro municipal. Sin ese requisito no se recibe respuesta alguna.

En segundo lugar, no se trata de una provisión de empleados municipal. El contrato se ha adjudicado a la empresa Brócoli, una firma malagueña de prestación de multiservicios con delegaciones y que cuenta con miles de empleados en toda España y recursos humanos sobrados para cubrir los puestos en Torrevieja, también con personas de la zona.

Además la Generalitat, como ya hiciera el verano pasado, pero este año a través de los ayuntamientos, va a subvencionar la contratación de auxiliares de información turística -vigilantes de aforo-. En el caso de Torrevieja está previsto que se desplieguen 31.