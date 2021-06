La edil de Vox en Albatera abandona el partido: «Sólo se está quedando para ondear la bandera»

La edil, de 25 años, mantendrá el acta «para cumplir mi compromiso con los ciudadanos y seguir con el trabajo que, hasta ahora, he hecho sola», manifiesta a INFORMACIÓN. Asegura haberse sentido «ninguneada» por su partido a nivel provincial y también nacional. Su abandono de Vox lo comunicó oficialmente en el último pleno donde se despachó a gusto con la formación de Santiago Abascal. «Al partido no le interesa tener a gente que pone en tela de juicio lo que ellos imponen», dijo en la sesión, donde añadió que «no quiero seguir en este teatro ni formar parte de un partido que no representa mis valores, no me defino con un partido tan dictatorial».

Mompeán llegó a mandar un burofax a la dirección nacional de Vox, en agosto de 2019, denunciando que el partido no le daba soporte jurídico ni económico para hacer su labor de oposición como única edil en Albatera. Recibió, en un primer momento, buenas palabras, pero todo siguió igual, denuncia. «Hasta tenía que pedir los folios en el Ayuntamiento, sólo me decían que votara a favor en los plenos de lo que viera congruente y, de lo demás, que me abstuviera, ese fue el asesoramiento», critica, y añade que hasta le llegaron a decir que «daba poca guerra» en los plenos. «Reconozco que solo he llevado mociones de carácter ideológico o nacional, que generaran confrontación, ese era mi papel y el de otros concejales locales y diputados provinciales», asegura. Incluso, hay mociones que su partido le obligaba a llevar a las sesiones, como en el resto de ayuntamientos, que se negó a presentar «porque me daban vergüenza, como la de cambiar el día de la Mujer, 8M, por el del covid». Dice haberse dado cuenta de que Vox «genera mucha confrontación, pero pocas soluciones, no plantea medidas para solucionar problemas, hay mucho fanatismo».

La joven edil explica que en Albatera llevaba la coordinación y hasta las redes sociales, que le quitaron, «y hasta me fiscalizaban la felicitación de Navidad». «Me sentía sola y ninguneada», repite. Recuerda que el líder de Vox, Santiago Abascal, estuvo en Albatera «y ni me avisaron, y eso que soy la cabeza visible». Y niega que se vaya por no sacar réditos. «Yo cobro, desde hace dos años, 250 euros al mes del Ayuntamiento, nada más». «Quiero desvincularme totalmente de Vox, limpiar mi nombre, y representar desde ahora a los ciudadanos sin límites con mis criterios y valores», zanja Irene Mompeán.