La modificación de créditos enfrenta al PP y la oposición de Torrevieja

El Partido Popular dictaminó favorablemente con su mayoría absoluta el expediente de modificación de créditos por valor de 79 millones de euros destinado a reforzar el gasto corriente y varios proyectos de infraestructuras empleando los remanentes de tesorería el Ayuntamiento.

La oposición de Los Verdes y Sueña Torrevieja, en la comisión de Hacienda, advirtieron de que el expediente puede acabar, de nuevo, en los juzgados o paralizado en otras instancias. La previsión del equipo de gobierno era convocar el pleno para el próximo viernes, aunque ayer la convocatoria no se había hecho efectiva. En este caso, el debate sobre la legalidad o no del expediente, entre el criterio del PP y la oposición, se centra en el hecho de que la modificación se haya tramitado por completo sobre el presupuesto de 2020 prorrogado. Presupuesto que decayó ayer mismo al publicarse y entrar en vigor el aprobado definitivamente de 2021.

Mientras que el PP y la interventora aseguran que el expediente está completo y se puede aprobar tal y como está configurado ahora, para luego «adecuarlo en el área de contabilidad» a las cuentas de 2021; Los Verdes, Sueña Torrevieja y la representante del PSOE en la comisión, Fanny Serrano, recuerdan que sería una irregularidad manifiesta porque se aprobaría una modificación de crédito sobre un presupuesto que ya no existe. La solución, para ambos grupos, es que se iniciara su tramitación contando con los presupuestos en vigor. El portavoz del grupo municipal del PSOE, Andrés Navarro, no se ha pronunciado sobre esta cuestión, mientras que la edil de Ciudadanos, Pilar Gómez fue la que preguntó a la interventora si la «adaptación» era posible. La oposición se preguntó para qué se lleva un expediente al pleno si luego se va a «modificar» sin necesidad de debatirlo en la Corporación. Si finalmente este procedimiento se aprueba, al margen del informe que pueda realizar la secretaria municipal, su desarrollo tiene otro obstáculo importante. Todo el montante comprometido para inversiones y gasto de corriente, hasta los 79 millones, debe contar con los instrumentos de adjudicación culminados antes del 31 de diciembre. Algo que no es fácil en un municipio en el que cualquier expediente, aunque sea de un importe discreto, puede estancarse durante meses.