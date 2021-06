La seguridad privada por la falta de policías costará 548.000 euros

El Ayuntamiento de Torrevieja ha propuesto como adjudicataria del contrato de vigilancia privada de instalaciones municipales a la empresa Vigiprot. El coste del servicio es de 137.000 euros anuales, 548.000 (IVA incluido) por los cinco años del contrato y tiene como objetivo cubrir la vigilancia de instalaciones municipales y eventos que no pueden ser custodiadas por la Policía Local, por falta de efectivos. El objetivo del contrato es el servicio de vigilancia y seguridad por parte de «vigilantes o auxiliares de seguridad», en los edificios e instalaciones municipales «y en diferentes eventos» municipales. El concejal de Seguridad, Federico Alarcón, aseguró que esta prestación es complementaria a las funciones que realiza la Policía Local, nunca sustitutiva.

Pedro Mario Rodríguez, responsable de la empresa Vigiprot, era hasta el 1 de marzo pasado, concejal del PP de Catral. Cargo al que renunció. La propuesta a Vigiprot, que también se ha adjudicado contratos menores a dedo durante este mandato, no era la primera opción. La mesa de contratación ha excluido del procedimiento a la empresa mejor valorada inicialmente, Viriato, al no haber presentado esta firma la documentación requerida. En segundo lugar en esa baremación estaba la escogida ahora. Pese a convocarse por la vía de urgencia, justificada por la necesidad de controlar los accesos de los edificios y eventos por las medidas covid, el expediente sigue sin resolverse definitivamente un año después de iniciarse -el 8 de junio de 2021-. Los principales edificios a cubrir son la biblioteca, el Teatro Municipal y, sobre todo, el de mercadillos en el Parque de Antonio Soria. Entre los eventos que requieren vigilantes figuran las Hogueras de San Juan, el día del Orgullo, el Certamen de Habaneras, Feria de Mayo, o las fiestas de San Emigdio, San Roque y Virgen del Rosario. Incluso los «Moros y Cristianos», que en la ciudad, a día de hoy, no se celebran pero que en el pliego sí existen.