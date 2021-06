Llevas tiempo pensando en comprarte un coche pero no terminas de decidirte. Durante semanas has estado visitando diferentes concesionarios, pero todavía no tienes nada claro. No te preocupes, es lo normal. La compra de un vehículo es una inversión importante que hay que analizar con detenimiento. Pero hay oportunidades que no se pueden desaprovechar. Oportunidades como la XXVI Feria del Automóvil de Ocasión.

Almoradí celebra, a partir de mañana viernes y hasta el próximo domingo, la XXVI Feria del Automóvil de Ocasión. Este evento, considerado como el más veterano, conocido y consolidado de los que se realizan en la localidad, es referente en toda la comarca de la Vega Baja.

La muestra contará, durante todo el fin de semana, con aproximadamente 400 vehículos expuestos procedentes de ocho concesionarios que ofrecerán todo tipo de coches nuevos, seminuevos, kilómetro 0 y de ocasión. “Son vehículos para satisfacer las necesidades de todos los clientes y con precios ajustados para todos los bolsillos”, argumenta el presidente de la Asociación del Automóvil de Almoradí, José María Espinosa. Todas las grandes marcas estarán presentes en este evento en el que los precios de los automóviles partirán de los 3.000 euros y podrán llegar hasta los más de 100.000 euros.

Esta feria, organizada por la Concejalía de Comercio y Fomento, al frente de la cual se encuentra Carmen Berná, y en colaboración con la Asociación del Automóvil de Almoradí, se instalará en la Plaza Almoradí Ciudad de Servicios, junto al campo de fútbol, y contará con un horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos con total garantía

Un aspecto a destacar de la exhibición se sitúa en torno a que todos los vehículos dispondrán de la garantía de los concesionarios que trabajan en la localidad desde hace más de dos décadas. Asimismo, aquellas personas que decidan efectuar la compra de un automóvil durante le feria dispondrán de un servicio de financiación ofrecido por SoYou. Además, con la adquisición de un vehículo, también se obsequiará a los clientes con el mantenimiento del coche durante un año.

Reactivar la economía local

Con el objetivo de dinamizar y potenciar la actividad económica local, la Concejalía de Comercio y Fomento de Almoradí, se encuentra inmersa en la organización de este tipo de eventos y en la reanudación del calendario de ferias comerciales, gastronómicas y de ocio en las que, desde la corporación municipal, se definen como referente comarcal.

La concejala de fomento, Carmen Berná, invita tanto a los vecinos de Almoradí como al resto de la comarca de la Vega Baja, a que asistan a la feria del automóvil y se beneficien de todas las ofertas diseñadas para cada tipo de presupuesto. Además, destaca que es una ocasión perfecta para que las personas que se acerquen a la localidad aprovechen para conocer el pueblo, visitar el mercado semanal y probar la gastronomía local.