"El color en la mirada". Es el título de la exposición de la artista de Dolores Mavi Gómez que puede verse en el Palacio Sorzano de Tejada de Orihuela. Este sábado, desde las 12 del mediodía, la artista mostrará su obra a todos los visitantes, en una visita guiada por el museo de la Fundación Pedrera.

La exposición consta de 37 obras donde tienen cabida desde el paisaje marino, al retrato (algunos de famosos o conocidos), pasando por las figuras del ballet y la Fantasía. "El lema que me he puesto para descubrir mi forma de pintar ha sido 'cuando algo te guste, que sea para toda la vida'", explica la artista dolorense. Es una exposición "muy querida y particular", señala la autora, ya que en este tiempo de incertidumbre que nos ha tocado vivir, "hemos de buscar alguna alegría que nos haga olvidar ese momento". Ese es el propósito de esta exposición "preparada con mucho cariño para que todos, grandes y chicos, la pueden disfrutar para sentirse llenos de la magia del color", añade Mavi Gómez.

Unas pinturas que la gran mayoría han sido pintadas durante la pandemia, cuando Gómez dedicó mucho de su tiempo para hacer cosas que llenaran las horas, como su magnífica pintura, muy reconocida en la comarca. "He querido que el color predominara en ellas, aunque francamente no concibo pintar si el color no está presente en mis obras", dice Gómez para quien el color y el calor que la pintura se refleja es un acicate, "una excusa para ver la vida más alegre, si se puede".

Hablar del entorno que las acoge es imprescindible. Para la pintora no existe un lugar "más acogedor, más bonito y alegre" en Orihuela que el Palacio Sorzano de Tejada. "Es entrar en un mundo de fábula donde te trasladas por el entorno y con imaginación al cuento de las Mil y Una Noches", describe. Sus salones y estatuas, diseñados con un gran gusto, son el marco ideal para acoger unas pintura que quieren ser bálsamo a los ojos de quien las mire, con la particularidad que todas y cada una de ellas encierran una pequeña historia, un secreto guardado, adelanta Mavi Gómez, y que explicará a quienes este sábado acudan a ver la exposición. "La forma en que llegaron a mí, unas veces encontrados sus dibujos por casualidad, otras se hacen las encontradizas, pero siempre con el compromiso de que son ellas, mis pinturas, las que me eligen para darles vida y no cejar en el empeño de verlas terminadas", explica.

Ahora sólo queda que disfruten de un viaje evocador por los colores que impregnan cada una de las obras expuestas en "El color en la mirada", de Mavi Gómez. Para no perderse esta magnífica exposición.