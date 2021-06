Del potencial de los microorganismos de la laguna rosa al uso de la inteligencia artificial en Primaria, en los cursos de verano de la UA

El potencial de la aplicación de los microorganismos de la laguna rosa, la inteligencia artificial y el pensamiento computacional en la enseñanza Primaria y las voces de las escritoras contemporáneas del Atlántico y el Mediterráneo serán protagonistas de los tres cursos de verano que acoge la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja durante el mes de julio.

La directora del Secretariado de Extensión Universitaria de la UA, Larissa Timofeeva, el director de la sede de Torrevieja, José Norberto Mazón y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, han presentado este lunes los detalles de estos cursos.

La Laguna Rosa de Torrevieja: potenciales aplicaciones de sus microorganismos

Se trata de un curso teórico-práctico de base Biotecnológica centrado en conocer la diversidad de microorganismos que viven en la columna de agua y sedimentos de la laguna Rosa de Torrevieja y ecosistemas similares, así como destacar la importancia que tienen los microorganismos extremófilos de estos ecosistemas en el medio natural. Como parte central del curso, se abordará el estudio de las aplicaciones industriales que tienen algunas de las moléculas que producen estos microorganismos, así como aplicaciones de los propios microorganismos en procesos de recuperación del medio ambiente (eliminación de metales pesados o biorremediación de salmueras) y tratamiento de aguas residuales salinas y salmueras de plantas desaladoras. En el curso se abordarán aspectos relacionados con la microbiología, biología molecular y bioquímica de estos microorganismos, para entender posteriormente cómo podrían ser empleados en procesos industriales (farmacéutica, cosmética, tratamiento de aguas y de biorremediación de salmueras y suelos). Este curso será presencial y ya cuenta con 18 inscripciones por lo que la UA se plantea trasladar su celebración al Palacio de la Música.

Dirección: Rosa María Martínez Espinosa. Dpto. Agroquímica y Bioquímica. Universidad de Alicante

Créditos: 15 horas / 1,5 créditos ECTS (pendiente de acreditación)

Fecha: del 14 al 16 de julio de 2021

Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, antiguos alumnos y personas desempleadas: 40 €. General: 60 €.

Introducción al pensamiento computacional en las aulas de primaria

El curso tiene como objetivo introducir diferentes herramientas de programación, robótica e inteligencia artificial usadas para iniciar a los niños y niñas en edad escolar al mundo del pensamiento computacional y constará de cuatro partes:

La creación de programas informáticos utilizando lenguajes adaptados a los más pequeños. Sistemas de robótica infantil para complementar los desarrollos de programación. Profesores de infantil y primaria contarán sus experiencias de trabajo con estas tecnologías en el aula. Se introducirán diferentes conceptos técnicos y éticos sobre inteligencia artificial adaptados a los escolares. En este caso el curso es online. El concejal Recuero recordó que en Torrevieja trabajan más de mil docentes a los que puede interesar este contenido.

Dirección: David Tomás Díaz

Créditos: 20 horas / 2 créditos ECTS

Fecha: del 19 al 22 de julio de 2021

Lugar: en línea

Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas desempleadas 50 €. General 75 €

Del Mediterráneo y el Atlántico: las Voces de las Escritoras Contemporáneas

Este curso se centra en la revisión de la trayectoria literaria de las escritoras que, a caballo de los siglos XX y XXI, han dibujado una genealogía femenina en las literaturas de las dos bandas del Atlántico. Por un lado, las narradoras latinoamericanas, por otro lado, las mallorquinas. Nos proponemos evaluar la importancia en el marco en el que se insertan y también adentrarnos en sus obras. Se trata de un curso dual. Es decir, se puede acceder on line o presencialmente.

Dirección: Dari Escandell Maestre

Créditos: 20 horas / 2 créditos ECTS

Fecha: del 19 al 22 de julio de 2021

Lugar: semipresencial. Sede Universitaria de Torrevieja

Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas desempleadas 50 €. General 75 €

Larissa Timofeeva, directora del secretariado de Extensión Universitaria de la UA ha destacado este lunes que "con esta edición se cumplen 10 años del inicio de los Cursos de verano bajo la marca Rafael Altamira en las Sedes Universitarias de la UA, una apuesta decidida por acercar el conocimiento a toda la provincia. En este décimo aniversario ofrecemos 16 cursos impulsados por las Sedes Universitarias, de ellos 4 presenciales, 4 semipresenciales, 2 en modalidad dual, y 6 online".

Además ha agradecido la "generosidad e implicación de los directores de las sedes y de los Ayuntamientos de las respectivas localidades en las que se ubican, ya que a pesar de la no presencialidad de muchos de los cursos, no han dudado en proponer una amplia oferta abierta a la participación de personas de cualquier lugar, aunque esto no implique su presencia física en Torrevieja".