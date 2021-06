Los propietarios de un solar expropiado y sin uso de Orihuela piden 53.000 euros en intereses

Los propietarios de un solar expropiado por el Ayuntamiento de Orihuela en 2010, aunque el expediente se inició en 2006, y cuyo justiprecio no aprobó el consistorio oriolano hasta el pasado mes de abril, reclaman ahora 53.656 euros de intereses de demora por el impago durante 15 años de la expropiación. Se suman a los 98.134 euros que el gobierno local aprobó abonar a los propietarios en el pleno de abril y tras un largo proceso de reclamaciones. Así, el coste de la expropiación de la parcela, situada en la pedanía de Arneva, ascendería a 151.790 euros. Lo más llamativo es que esa parcela expropiada por el Consistorio para zona verde nunca la ha llegado a dar ningún uso ni tampoco hay ningún proyecto para la misma.

Los propietarios del solar, a través de su abogado, señalan en el escrito enviado al departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Orihuela, al que ha tenido acceso este diario, que se proceda al pago de los 98.134 euros en concepto de justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación el 10 de abril de 2018, y que aprobó abonar el gobierno local en abril. Además, ponen un resumen de los intereses de demora devengados desde que se iniciara el proceso de expropiación el 19 de diciembre de 2006 y que ascienden, hasta el 4 de junio de 2021, a 53.656 euros, aunque siguen computándose los días que transcurran desde entonces, a razón de 2.944 euros de intereses que reclaman por año transcurrido sin que se les abone el justiprecio.

Se trata de un solar de 201 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Orihuela, siendo alcaldesa la expopular Mónica Lorente, decidió expropiar con destino a zona verde en Arneva. El Ayuntamiento no tiene intención alguna, por el momento, de darle uso a ese solar. Los propietarios denunciaron al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche, que el 25 de abril de 2017 condenó a la administración local a continuar con el expediente expropiatorio iniciado en 2010. En juzgado declaró la inactividad del Ayuntamiento de Orihuela en el expediente de justiprecio iniciado en 2010 y lo condenó a realizar una nueva valoración. El consistorio, en mayo de 2017, fijó el justiprecio en 81.802,07 euros, según valoraron los técnicos. Sin embargo, este precio no fue aceptado por los propietarios de los terrenos que elevaban esa cantidad a 246.660,18 euros. En vista de que no hubo acuerdo, se remitió el expediente al Jurado Provincial de Expropiación de Alicante, que el 10 de abril de 2018 fijó el justiprecio final que el Ayuntamiento debía pagar a los dueños del solar en 98.134,44 euros.

La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, critica que «al final nos salga tan cara la expropiación de una parcela donde no se va a hacer nada y el edil de Patrimonio, Rafael Almagro, ha dejado claro que no tienen ni idea de qué van a hacer ahí». Gracia señala que «lo que no se puede consentir es que se haya producido tanta tardanza en pagar a los propietarios, lo que siempre paga Orihuela».