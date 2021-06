La sede la UA en Torrevieja organiza tres cursos de verano

El futuro potencial de la aplicación de los microorganismos de la laguna rosa, la inteligencia artificial y el pensamiento computacional en la enseñanza Primaria y las voces de las escritoras contemporáneas del Atlántico y el Mediterráneo serán protagonistas de los cursos de verano que acoge la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja durante el mes de julio.

La directora del Secretariado de Extensión Universitaria de la UA, Larissa Timofeeva, el director de la sede de Torrevieja, José Norberto Mazón y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, Ricardo Recuero, presentaron ayer los detalles de estos cursos. El curso sobre las aplicaciones de los organismo extremófilos que viven en la laguna salada será presencial y ya cuenta con 18 inscripciones por lo que podría ampliarse el aforo previsto inicialmente. Recuero, por su parte, recordó el interés que puede despertar el uso de herramientas como la inteligencia artificial en el sector educativo en una ciudad en la que trabajan un millar de docentes.

Timofeeva, directora del secretariado de Extensión Universitaria de la UA destacó que con la edición de 2021 se cumplen 10 años del inicio de los Cursos de verano bajo la marca Rafael Altamira en las Sedes Universitarias de la UA, una apuesta decidida por acercar el conocimiento a toda la provincia. Además ha agradecido la «generosidad e implicación de los directores de las sedes y de los Ayuntamientos de las respectivas localidades en las que se ubican, ya que a pesar de la no presencialidad de muchos de los cursos, no han dudado en proponer una amplia oferta abierta a la participación de personas de cualquier lugar, aunque esto no implique su presencia física» en la ciudad.