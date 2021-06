Torrevieja proyecta construir una terminal de autobuses municipal

Torrevieja es una de las principales ciudades turísticas de España. La movilidad de una parte muy relevante de su turismo residencial depende de las líneas de transporte de viajeros por carretera que conectan Torrevieja con su principal demanda nacional, Madrid, y las capitales de provincia castellanoleonesas (Alsa). También con Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Logroño (BilmanBus); además del servicio exprés con el aeropuerto Elche-Alicante o las líneas de enlace con Murcia y Orihuela (Avanza). También cuenta con un servicio, muy popular, de conexión con el megacentro comercial de Orihuela Costa.

Pero la ciudad, quinta por población de la Comunidad Valenciana y tercera de la provincia de Alicante, carece de estación de autobuses pública. El Ayuntamiento de Torrevieja quiere resolver la carencia de esta infraestructura y ayer la junta de gobierno aprobó el inicio de expediente de adjudicación de la redacción del proyecto de la estación de la nueva autobuses. Solo la redacción del proyecto se ha presupuestado en 207.000 euros: 60.000 este año y 147.000 en 2022. Es más, por ese importe debe adjudicarse a través de un procedimiento abierto. Con lo que la licitación de las obras difícilmente estará lista antes de finales del año que viene. El gobierno local solo aportó algún detalle sobre el proyecto más allá del importe de la redacción del proyecto. La estación se construirá en el enclave 13, una parcela municipal ubicada entre La Torreta I y la CV-905, en la rotonda de acceso a la variante de Torrevieja hacia Cartagena, frente al lavadero «Hipopótamo» y la sede de Protección Civil. Una ubicación que garantizaría la conectividad de los servicios de autobús sin necesidad de que atraviesen parte del casco urbano, que es lo que ocurre en la actualidad.

La parcela escogida cuenta con 40.000 metros cuadrados y es de titularidad municipal. Aparecía en el pliego de condiciones del nuevo contrato de recogida de vehículos como futuro depósito municipal aunque este uso se ha descartado, de momento, porque la parcela no está urbanizada: solo hay matorral y algún camino de tierra improvisado por los vecinos. Aunque la misma finca podría albergar varias instalaciones municipales. No está vallada. La compra de este suelo le costó a las arcas municipales 9,2 millones de euros a través de una expropiación porque el PGOU señalaba la parcela para uso dotacional público, pese a estar en manos privadas, y está sin uso desde que se cerró la millonaria adquisición por orden judicial en 2015.. El concejal secretario de la junta de gobierno y edil de Tráfico, Federico Alarcón (PP) no quiso ayer avanzar más detalles sobre el proyecto y aclaró que se trata de una iniciativa del área de Urbanismo, que gestiona el alcalde Eduardo Dolón.

El contrato contempla la redacción del proyecto, la obtención de la licencia ambiental, la dirección de obra y dirección de ejecución de obra y la coordinación de seguridad y salud del proyecto de construcción de la estación de autobuses de la ciudad, Torrevieja cuenta con una estación de autobuses propiedad de la empresa Avanza (antes Costa Azul) y que es además la que lo gestiona. Está situada junto a la avenida de las Habaneras, junto al cuartel de la Guardia Civil y el Palacio de Justicia, en una zona dentro del casco urbano en la que el paso constante de autobuses provoca problemas de tráfico. Además es una estación de reducidas dimensiones y con problemas de mantenimiento y seguridad, aunque la empresa ha dispuesto medidas de seguridad adicionales como un sistema de videovigilancia para rebajar la incidencia de hurtos: en la estación hay cartelería advirtiendo de la presencia de carteristas. Esa gestión privada impide que algunos servicios de línea regular, como los autobuses que conectan con Murcia por la costa, tengan parada en la estación.

La propietaria de la estación es la misma empresa que realiza el transporte urbano en Torrevieja (siete líneas) y la que cuenta con la mayor parte de las concesiones de transporte por carretera de la comarca de la Vega Baja y Murcia.

Un proyecto que ya anunció Hernández Mateo en 2010

El que fuera alcalde Pedro Hernández Mateo anunció en octubre de 2010 que Torrevieja contaría con la terminal de autobuses municipal en una zona cercana a la planteada ahora, en torno al ecoparque y el albergue de animales. En aquel momento, antes de ponerse en marcha la línea exprés con El Altet, el entonces alcalde aseguró que el «proyecto estaba muy avanzado».