Los tres ediles de Cs en Daya Vieja dejan el partido y pasarán a los no adscritos

Los tres ediles de Ciudadanos (Cs) en Daya Vieja han abandonado el partido, aunque no lo harán del acta, y este miércoles 16 de junio pasarán al grupo de los no adscritos. El hasta ahora portavoz de la formación Rafael Vives y los ediles Carmen Fernández y José Ángel Lorenzo han presentado su renuncia a la militancia de la formación naranja, bajo cuyas siglas se presentaron a las elecciones de mayo de 2019 tras marcharse los tres del PP, con el que Vives fue alcalde durante 16 años en el municipio, el único de la Vega Baja gobernado por Compromís, con José Vicente Fernández al frente. En los últimos comicios, Rafael Vives, que se presentó por Cs, se quedó con 3 ediles, uno menos que Compromís -el PP no obtuvo representación-.

El paso de los tres concejales de Cs a los no adscritos se producirá mañana en el transcurso de un pleno convocado a las 9.30 horas. Vives explicó a INFORMACIÓN que la marcha de los tres concejales de Cs, que terminarán los dos años de mandato que restan como no adscritos, se barrunta desde hace meses «por la deriva de Cs en los últimos tiempos y el desencanto de un proyecto de centro liberal, ilusionante, se ha ido desvaneciendo, tras la salida de Albert Rivera» y zanja que «hoy en día no hay proyecto ni ilusión».

El que fuera alcalde del municipio más pequeño de la comarca, con apenas 700 habitantes, asegura que «vamos a trabajar por el municipio en estos dos años y a intentar relanzar un proyecto, una plataforma ciudadana, para el pueblo, que tiene un gobierno a la deriva, sin iniciativas y es el momento de activar socialmente el municipio». Rafael Vives añadió que ahora se abre para los tres ediles de la oposición «un periodo de dos años de reflexión» y aseguró que, de momento, no se irá a otro partido ni creará uno nuevo. «Ni me planteo ningún futuro hoy», dijo.

Cs ha presentado un escrito en el Ayuntamiento en el que anuncia la salida de Vives del partido, desde el 1 de junio, y donde pide el acta a los ediles que pasan a los no adscritos.

Los tres ediles de Cs llevan más de un año sin ir a los plenos «porque estamos en horario laboral y el alcalde los cambió de por la tarde a por la mañana para que no pudiéramos ir». Por su parte, el regidor de Compromís, José Vicente Fernández, defiende que cambió el horario «por economía procesal, porque estamos limitados de personal administrativo y es cuando trabajan», y anuncia que, una vez pase la pandemia, volverán a convocarse las sesiones por la tarde. Fernández asegura que se ha enterado de la salida del portavoz de Cs por el escrito de la formación naranja y los otros dos lo han comunicado este lunes. "Creo que lo que están haciendo es mentir a sus votantes", asegura.