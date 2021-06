«Las medidas se están levantando de forma muy drástica, habría que esperar a la inmunidad colectiva»

La media de edad del brote de covid con 20 casos detectado en una discoteca en Torrevieja es de 16 años, ¿cómo valora el aumento de positivos entre los más jóvenes?

Los casos se están dando en personas bastante más jóvenes o en personas que rechazaron la vacunación. Desde hace unas semanas vemos que no son cambios bruscos, pero sí un incremento sostenido en el tiempo. Por ejemplo, en el departamento de Torrevieja tenemos una incidencia acumulada de 45 casos por cada cien mil habitantes, que sigue siendo bajo, pero es verdad que hemos estado con unas cifras más bajas.

Hay una fijación por reflejar el número de casos diarios con referencia al día anterior y no a la misma jornada de la semana anterior, que es la referencia válida estadísticamente. ¿Ese dato está perdiendo peso a la hora de valorar la situación de la pandemia?

Hay un incremento sostenido de algunos parámetros como la incidencia acumulada, que en algunos departamentos de la Comunidad ya es similar a la que teníamos en marzo, pero en cambio no se está viendo trasladado al ámbito hospitalario con ingresos. Eso tiene un mensaje clarísimo: La efectividad vacunal. El número de ingresos ahora está tan bajo que realmente no podemos cuantificar hasta qué punto se debe a la edad de los pacientes. Llevamos muchos meses siendo la comunidad, o una de las comunidades, con incidencia más baja. Por ejemplo, la presión hospitalaria ahora no llega ni al 1% del total de camas. El 2% en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Pero ante un posible aumento sostenido de casos pese a la vacunación y el foco en actividades como los lugares de ocio nocturno, ¿se deberían mantener las restricciones?

Tendríamos quizás que haber aprendido de las olas previas y esperar a la hora de relajar las medidas de una forma tan drástica a que la inmunidad colectiva sea mayor. Parece que esté todo el mundo vacunado, pero la realidad es bien distinta. Es cierto que hay días que se administran más de 600.000 vacunas, que es una cifra altísima, y que los porcentajes de vacunación están creciendo, pero solo el 27% del país tiene la pauta completa. Un 45% la primera dosis, teniendo en cuenta a toda la población no solo los mayores de 16 años.

Y ante ese aumento de casos entre los menores y los más jóvenes, ¿debería autorizarse su vacunación ya?

Las fichas técnicas de las vacunas Pfizer y Moderna entre los 12 y 16 años ya lo contemplan. Es una cuestión más de actualización de la estrategia de vacunación del país. Todavía hay cortes de edad superior por vacunar, porque hemos empezado con los de 40 a 49 y seguimos con los de 50 a 59. Sí estaría bien que se autorizara el uso de la vacuna para menores de 16 años que estén dentro de los grupos de riesgo. Gente que con independencia de la edad debe vacunarse como los pacientes oncológicos, hematológicos, diálisis, transplantados...

En países como Israel o Estados Unidos se interpreta que la inmunidad de grupo se ha alcanzado con el 60% de la población vacunada...

Es distinta en función de la capacidad de reproducción de los virus. Pero en el caso del covid, ese 70%, si seguimos con este ritmo de vacunación no tardaríamos demasiado en alcanzarlo. Ya no es un problema de suministro y podemos hacerlo a corto plazo.

¿Cómo evoluciona el brote de contagiados en la discoteca de Torrevieja?

En este caso hay que destacar que muchas veces puede haber una transmisión y no ser conocedores hasta un tiempo después. Estamos expectantes. Por eso no hay que bajar la guardia con la prevención. Lavado de manos y mascarilla hasta que los niveles de inmunidad sean muy, muy altos. Nuestra conducta debe ser ejemplarizante. Porque además está el tema de las nuevas cepas circulantes y no sabemos cómo será la inmunidad ante estas nuevas cepas. La efectividad de las vacunas, no solo las del covid, no es del cien por cien. Hay que aprender del pasado y otras infecciones respiratorias han caído en picado, porque el espectro de los pacientes ha sido cubierto por esta nueva enfermedad pero también por lo bien que hemos hecho con medidas de protección como la mascarilla. Sería recomendable mantener algunas de esas medidas. En Torrevieja apenas ha habido casos de gripe el pasado invierno, como a nivel mundial, y sin duda en ello tuvo que ver el cumplimiento de las medidas, incluidos las infecciones de los más pequeños. Hay que resaltar la eficacia y seguridad de las vacunas, y destacaría el comportamiento de las personas del grupo de alto riesgo donde casi no hay rechazo a vacunarse.