Las cuentas de los grupos municipales se quedan sobre la mesa en Torrevieja

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Torrevieja de junio no dará cuenta de la justificación de los gastos que cada partido político realiza de su asignación para funcionamiento interno. La comisión de Hacienda acordó dejar sobre la mesa este punto hasta que se resuelvan algunas deficiencias. Otras ya no tienen remedio. Por ejemplo, el grupo municipal de VOX no ha justificado ni un euro del gasto de los 150 euros mensuales que ha recibido desde mediados de 2019 hasta diciembre pasado. Su concejal, Carolina Vigara, ha dejado la formación de ultraderecha sin aportar la documentación. Un juzgado ya ha abierto diligencias por el uso supuestamente irregular de esa asignación.

Los Verdes ha justificado todos sus gastos pero tiene que completar algunos datos. En 2019 el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de la edil de Ciudadanos, Pilar Gómez, para que a los movimientos en la cuenta y su motivación se sumara la factura correspondiente.

Mientras tanto la concejal del PSOE, Fanny Serrano quiso que quedara constancia en el acta su rechazo total al uso de dinero público en gastos ajenos al funciones asignadas a los representantes públicos de los grupos municipales «los realice quien los realice», además de reiterar que no tenía constancia de los que ha presentado su propio partido. Una intervención ligada a la polémica generada por los datos desvelados por este diario sobre el uso de la asignación por parte del grupo del PSOE, en especial, por el portavoz Andrés Navarro, en sufragar almuerzos. El edil dijo que están autorizados por la dirección del PSOE y solo representan el 9% del total de la asignación.

Casi todas las formaciones cuentan con justificaciones de gastos cuestionables aunque legales. Por ejemplo, el PP paga con su asignación una factura de servicios jurídicos de más de dos mil euros a uno de sus asesores.