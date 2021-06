El portavoz del PSOE defiende el gasto de 600 € de dinero municipal en restaurantes

El portavoz municipal socialista, Andrés Navarro, defendió ayer el uso de la asignación de dinero público destinada al funcionamiento de los grupos municipal en gastos en restaurantes tanto desde el punto legal como ético. El PSOE gastó 600 euros de la aportación del presupuesto municipal al pago de almuerzos, desayunos y compra de pastelería en 2020. Navarro explicó ayer, tras desvelar INFORMACIÓN esos gastos, que el PSOE dispone de una asignación del Ayuntamiento desde principios del actual mandato para sus gastos. «Como todos los grupos municipales y que el importe de esta asignación mensual asciende a 550 euros».

El líder del principal grupo de la oposición sugiere que el desembolso ayudó a la hostelería local en 2020

En un comunicado, en el que se habla por los concejales socialistas pero que está firmado únicamente por Navarro, señala que esta asignación, «según consultas previas realizadas a los propios técnicos del Ayuntamiento, así como a la dirección del partido, en ningún caso penaliza, prohíbe o deja fuera de legalidad el pago en concepto de manutención por invitados institucionales». Navarro no desvela qué tipo de actos institucionales o protocolarios, obligados por el trabajo del grupo municipal, justificaron esas comidas, en las que se superaron los 40 euros por cubierto de gasto en dos ocasiones. «Todo está realizado cumpliendo la estricta legalidad, supervisado por nuestra dirección provincial y según los criterios éticos característicos del propio partido socialista». Fuentes socialistas indicaron que estos gastos en restaurantes deben ser excepcionales, estar acreditados en una necesidad protocolaria o ligada al trabajo del grupo. Navarro insiste en que «solo un 9% de estos gastos -algo menos de 600 euros de los 6.600 recibidos en 2020- han sido realizados en hostelería y comercio local de nuestra ciudad» y subraya que «la transparencia en las facturas presentadas es tan nítida, que son totalmente comprobables dónde se han realizado, cuál es el contenido desglosado». Añade que «como responsable del grupo municipal puedo indicar, no solo con quién han sido, además cuál ha sido el motivo de las mismas. Si estas personas nos otorgan su autorización, el grupo ofrecerá cuenta de las mismas, acción que -aclara el concejal- en ausencia expresa de los mismos, no voy a realizar». Navarro asegura que «no va a consentir más estas filtraciones mal intencionadas a la prensa, vengan de donde vengan, con la única finalidad de difamar a nuestros concejales y a mi persona, sin descartar acciones legales encaminadas a la defensa del honor de los mismos».

Los datos de la dación de cuentas de los grupos municipales son públicos. Hoy se exponen en la comisión de Hacienda para que se lleven a pleno ordinario de junio. Para Navarro «la rivalidad política o ideológica no puede ni debe amparar este tipo de ataque pueril e infundado, dejando la velada sospecha de un fraude que solo existe en el entendimiento de algunas personas vinculadas a la vida pública». El líder del grupo socialista, en la oposición al grupo de gobierno del PP, sobre la emisión de una tarjeta para cargar los gastos directamente a la cuenta del grupo.

Delgada línea entre la legalidad y la ética

La legislación que regula el uso de la asignación de los grupos mun solo prohíbe expresamente destinarlos a bienes inventariables - por ejemplo, ordenadores o muebles- o a personal. Por ejemplo, además del gastos de oficina aparecen servicios jurídicos. Cs y PP están suscritos a bases de datos jurídicas muy avanzadas con un coste de casi 2.000 € anuales en el caso de Cs. Un cajón de sastre de todo tipo de usos que muchas veces terminan bajo la lupa d el Tribunal de Cuentas.