El PSOE de Bigastro cuestiona que la falta de planificiación de las obras agrave la crisis económica de los negocios del centro

Este nuevo proyecto asciende a algo más de 675.000 euros. Los socialistas critican que esta ejecución haya supuertos "más de cuatro meses de cortes y molestias vecinales y, sobre todo, el agravamiento de la crisis económica que ya están sufriendo las empresas locales debido a la pandemia del Covid-19". Algo que ha afectado a la calle Mayor y a sus adyacentes, que son la arteria principal de la actividad comercial. La obras están prácticamente terminadas, aunque se está llevando a cabo la adecuación de una parada de autobús.

“Si dura está siendo la pandemia, más dura se está haciendo la recuperación para el comercio local. Cuatro meses de roturas, ruidos, polvo y carreteras cortadas. Unas obras, por tanto, totalmente inoportunas e innecesarias en este momento”, explica el edil del grupo socialista Raúl Martínez.

La oposición critica lo que califica de capricho de la alcaldesa al incluir adoquines personalizados con el escudo de Bigastro en la remodelación

A juicio del PSOE estos proyectos del gobierno de mayoría del PP ponen de manifiesto "la falta de planificación de los proyectos de obras que conlleva un derroche de dinero público en el que contribuimos todos los vecinos de Bigastro con nuestros impuestos". La oposición recuerda que para este arreglo de las calles "se han utilizado unos adoquines personalizados con el escudo de Bigastro, excentricidad o capricho de la señora (la alcaldesa) Teresa Belmonte que no sirve para nada sólo para gastar más dinero de forma superflua e innecesaria, mientras los vecinos afrontan a duras penas una difícil situación económica".

La finalización de esta obra, prevista para el 15 de junio, "no sólo habrá sido un incordio, sino que además no ayuda a mejorar uno de los principales problemas de la zona centro del municipio como es la falta de aparcamiento. Por el contrario, estas obras lo acentúan eliminando una parte durante el recorrido de la calle y colocando maceteros en lugares señalizados para aparcamiento o carga y descarga. Algo insólito que no alcanzamos a comprender”, señala el edil socialista.

Por otro lado, en opinión de Martínez "el afán de notoriedad de la señora Belmonte llevando a cabo obras faraónicas contrasta con la dejadez en otros servicios públicos municipales, como por ejemplo, el mantenimiento del cementerio municipal que presenta una imagen bochornosa de abandono; y con el desinterés en otras zonas como el casco antiguo, las calles próximas a “Los Palacios” y el tan nombrado D6" .