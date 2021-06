Un recurso suspende el contrato de 150 controladores de playa municipales de Torrevieja

La empresa Ekipo Medios S.L. ha presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales un recurso especial contra la adjudicación a la firma Brócoli de la prestación del servicio de controladores covid de las playas de Torrevieja, que estaba previsto que comenzara el 22 de junio. La presentación de un recurso de estas características supone, según la ley de Contratos del Sector Público, la suspensión automática del desarrollo del contrato hasta que sea resuelto, algo que se puede prolongar meses -agosto es inhábil para procedimientos ordinarios-.

Para que el municipio no se quede sin este servicio municipal especial el Ayuntamiento puede intentar sacar adelante in extremis un contrato de emergencia, pero no lo tiene fácil porque el aval de la situación de crisis sanitaria ya no puede justificar una adjudicación directa, sobre todo después de haber tramitado un concurso abierto por tramitación armonizada con un importe que superaba los 1,7 millones de euros para cuatro meses de prestación.

El registro del recursorealizado este viernes, según ha podido comprobar INFORMACIÓN, pone en una situación complicada al equipo de gobierno del PP que convocó desde sus redes sociales a los interesados en este puesto de trabajo (a desarrollar entre junio y septiembre) a que presentaran su solicitud ante la Agencia de Desarrollo Local, sin necesidad de registrar su petición en la administración electrónica ni cumplir requisito alguno de formación. Los candidatos ya están seleccionados pero la decisión de la firma supone un serio varapalo para este servicio destinado a ofrecer más seguridad en las playas torrevejenses. El pasado año las medidas de seguridad adoptadas por el Ayuntamiento fueron ampliamente difundidas entre el turismo nacional por el sistema de gestión de acceso al litoral y una parcelación de las playas que dejaron una una insólita imagen de orden y baja saturación incluso en sus playas más populares, como El Cura, Los Locos o Los Náufragos. Este año el Ayuntamiento había ampliado la prestación de control de las medidas covid a los paseos marítimos, lo que generaba mayor número de contratos entre los solicitantes de trabajo.

Ekipo Medios, que quedó en segundo lugar en la valoración de la mesa de contratación y era la única firma que podía recurrir la adjudicación provisional, habría alegado en el recurso que la baja a un 30% del precio de licitación presentada por la empresa malagueña Brócoli, impediría el desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que más del 95% de su importe se destina a sufragar las nóminas del personal acogido al convenio del sector. Precisamente el plazo previsto por la ley desde el momento de la propuesta de adjudicación de 15 día hábiles es el ya que había provocado un primer retraso en la puesta en marcha de los controladores del 15 de junio previsto al 22.

Las playas sí contarán sin embargo con el personal auxiliar de información y prevención de las medidas covid provisto por la Generalitat, que este verano subvenciona 31 puestos para las playas torrevejenses, si bien todavía no han comenzado a desarrollar su labor.