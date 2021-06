El recorte del Tajo-Segura dejará sin agua al 50% del turismo residencial de la Costa Blanca

El más que probable recorte del trasvase Tajo-Segura, si al final se modifican las reglas de explotación y se eleva el caudal ecológico del río en Aranjuez, no solo ha puesto contra las cuerdas al potente sector hortofrutícola del sur de la provincia, si no que amenaza con salpicar, seriamente, al no menos importante sector inmobiliario que trabaja el turismo residencial. En concreto, a un movimiento anual de cerca de 6.000 millones de euros, que son los que posibilita la construcción, por ejemplo, en la comarca de la Vega Baja, según los datos que maneja la propia Conselleria de Territorio. La mitad del montante total anual del turismo residencial «que ejerce como gran motor económico de toda la zona y beneficia a miles de familias», subraya Jesualdo Ros, secretario general de Provia.