Los padres del centro Oriol se echan a la calle el 29 junio hartos de «falsas promesas»

El presidente del AMPA del centro Oriol, Antonio Trujillo, considera que tanto el Consistorio como la Conselleria de Bienestar Social les están «ninguneando» y lamenta que, 21 meses después de la DANA, aún no se sabe ni dónde ni cuándo volverán a tener la residencia y el centro ocupacional Oriol, ya que ninguna de las dos administraciones les dan una ubicación definitiva.

En estos 21 meses desde que los usuarios con diversidad funcional tuvieran que ser rescatados en lancha por la Policía al inundarse el edificio en el que estaban, el AMPA Oriol ha mantenido 15 reuniones con el Ayuntamiento de Orihuela y con la Generalitat «y lo único que hacen es echarse la culpa unos a otros de esta situación, sin resolver nada», se quejan los familiares. Están cansados de promesas y compromisos por ambas administraciones que «no cumplen con los plazos ni las fechas anunciadas», se queja Rosi Vegara, del AMPA del Centro Oriol.

Las instalaciones que, hasta septiembre de 2019, acogieron el Centro y Residencia Oriol en el Palmeral de Orihuela sucumben al abandono y dejadez por parte de las administraciones competentes. El flamante edificio ha quedado a merced de los saqueos y el vandalismo ante la falta de vigilancia y control. Mientras tanto, los 25 residentes (17 tutelados por la Generalitat) han ido dando tumbos por la comarca desde que se vieron obligados a abandonar su hogar. Los han reubicado hasta en seis lugares distintos en año y medio: han pasado por casas de familias de acogida, una residencia universitaria, un hostal en Orihuela, un albergue de verano en Guardamar, un chalet en La Mata y la residencia del Centro de Discapacitados de Torrevieja, donde se encuentran actualmente. «Los tienen como si fuesen maletas que no se sabe qué hacer con ellas, de un lado a otro», se quejan.

En el caso de los 40 usuarios del centro ocupacional dan sus terapias y talleres en el Centro Cívico de La Aparecida, tras haber pasado por otros dos lugares provisionales, pero las aulas son pequeñas y no pueden seguir la rutina que necesitan. «Hay usuarios con depresión y con problemas de adaptación», asegura el AMPA. El Ayuntamiento alquiló un chalet en Hurchillo por el que paga 3.000 euros al mes, donde iba a trasladar a los usuarios de la residencia hace más de un año. Las obras para adecuarlo llevan tiempo paradas y no fue hasta enero cuando se aprobó el arrendamiento.

El Ayuntamiento presentó recientemente a la Conselleria el proyecto que ha redactado para rehabilitar las instalaciones del Palmeral, por más de un millón de euros, pero no convence al Consell, que no tiene la seguridad de que no se vuelva a inundar. Además de en Orihuela, los padres del centro Oriol tienen previsto concentrarse en València.