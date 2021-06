El PSOE denuncia que la escuela de verano en Orihuela vuelve a retrasarse un año más

La concejala socialista Patricia Menárguez ha denunciado que Orihuela no contará el lunes con el servicio de Escuela de Verano "que necesitan muchas familias durante el verano para conciliar tras el fin de las clases escolares". Menárguez ha manifestado que “el silencio les delata, ni siquiera este servicio que se repite cada año han sido capaces de gestionarlo a tiempo para que las familias no tengan que sufrir su desgana y falta de interés, el año pasado la excusa fue la pandemia, este año desconocemos el por qué, pero tras consultar en la concejalía de Contratación la realidad es que a días días del inicio de la actividad este servicio sigue sin adjudicarse y las empresas, los padres y los niños tienen que pagar la lentitud de un gobierno que está solo para las fotos”. Es el segundo año consecutivo en el que la Escuela de Verano no empezará en las fechas previstas.

Desde el PSOE han exigido explicaciones al nuevo concejal de Educación, Antonio Sánchez, ya que a pesar de su reciente incorporación “esto ya es su responsabilidad y sinceramente el inicio de su gestión no pinta bien, no hemos visto ningún comunicado ni noticia municipal con la que al menos intentar tranquilizar a los padres y madres que llevan toda la semana intentando saber cuándo comenzará la inscripción. En política hay que saber estar no solo para los aplausos, sino que hay que dar la cara y si tal y como intuimos existe algún problema en la licitación de la Escuela explicarlo para que los oriolanos sepan si van a poder contar con esta ayuda o tendrán que buscarse otras opciones sino lo ha hecho ya”.

La edil socialista ha insistido en la necesidad de que desde el gobierno local se den explicaciones porque “nos han hecho llegar un texto que se está comunicando a través de grupos de whatsapp y en el que se da una fecha orientativa de inscripción pero en el que se asegura que se trata de información extraoficial, esto esperamos que sea confirmado o desmentido de forma inmediata por la concejalía ya que de coincidir finalmente esas fechas alguien tendrá que explicarlo”.

Por último, desde el Grupo Socialista lamentan esta demora en el proceso de contratación y recuerdan que esta situación "era evitable" puesto que esta actividad se necesita todos los años. "Entendemos el nivel de enfado de las familias que, además de no contar con la gratuidad de esta actividad como si pasa en otras localidades, se ven en la necesidad de recurrir a un servicio de guardería privada al menos hasta que el servicio se adjudique". Menárguez asegura que esto perjudica a la economía e las familias y también a las empresas adjudicatarias porque tendrán menos concurrencia. "Lo único que han conseguido es que la empresa que resulte adjudicataria comience desde cero con una presión para contratar y preparar que de haber hecho las cosas con tiempo no pasaría”, zanja.