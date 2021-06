Torrevieja prevé autorizar música en vivo en las terrazas en su nueva ordenanza de ruidos

El pleno ordinario del Ayuntamiento tiene previsto aprobar inicialmente este viernes la nueva ordenanza contra la contaminación acústica que renueve la vigente desde hace 23 años -octubre de 1998 -. La necesidad de impulsar la nueva regulación municipal de un aspecto tan relevante para la convivencia en una ciudad turística como Torrevieja nace de la necesidad de actualizar la actual tras dos décadas; las peticiones de la Policía Local de que se detallen tanto los supuestos de situaciones sancionables con las que se encuentran a diario, sobre todo en zonas residenciales protagonizadas por particulares y que no aparecen en la actual ordenanza; o la solicitud retirada del sector de la hostelería de autorizar algunas actividades, como la música en vivo en terrazas al aire libre bajo condiciones de limitación y autorización previa, que no aparecen en el actual texto, cuando en otros municipios está normalizada. Esta última reclamación de la hostelería se produce ante la competencia que están ejerciendo en estos momentos zonas de ocio muy cercanas, como las que jalonan la vía parque de la N-332 en Orihuela Costa. Esa música en vivo no está prohibida de forma expresa en la en Torrevieja pero tampoco viene regulada y por lo tanto la Policía Local no la admite.

Entre otros vacíos que ahora no se contemplan está la ubicación de televisores en las terrazas con una limitación del volumen al 10%, la prohibición de disparar pirotecnia en la vía pública fuera del horario y actos autorizados, las sanciones por dejar animales domésticos en patios y balcones que ocasionen ruido o un capítulo mucho más detallado que el actual para evitar la contaminación acústica de coches y motocicletas. La nueva ordenanza también regula la posibilidad de declarar zonas acústicamente saturadas a petición de particulares o por parte del propio municipio, además de concretar los medios técnicos con los que se pueden registrar tanto el volumen como las vibraciones del sonido en la vía pública y el interior de los edificios. También como posibilidad, se plantea la creación de una observatorio de protección contra la contaminación acústica en el que colaboren los sectores implicados.

Antes de elaborar el proyecto el área dirigida por Federico Alarcón (PP) pidió al tejido asociativo local, en especial la hostelería y el comercio, que realizara sus propias aportaciones. También la web municipal ha expuesto al público el nuevo texto aunque el equipo de gobierno no llegó a anunciar esa información pública. El Ayuntamiento solo ha recibido una alegación durante este periodo. No obstante, el periodo formal de alegaciones se abrirá desde la aprobación inicial en el pleno del Ayuntamiento.