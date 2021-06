Los empresarios advierten que el recorte del trasvase frenará la promoción inmobiliaria

Los empresarios ponen el foco en que el 60% del abastecimiento de la provincia proviene del trasvase, por lo que la reducción de caudales trasvasados supondrá una merma y afectará al turismo residencial, del que depende buena parte de la economía en una provincia, sobre todo en las comarcas del sur (las más ligadas al trasvase), que se ha basado en ese modelo para crecer. «Si un constructor se ve en la tesitura de no tener agua para hacer una urbanización, no invertirá y eso afectará gravemente a la economía», advierte Torres, quien añade que «el mensaje que se está transmitiendo a los futuros inversores y a los que ya hay es que no van a tener agua, y la que haya va a ser muy cara».

El caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez subirá de 6 hectómetros cúbicos a 7, y aumentará de forma gradual de tal manera que en 2027 se situará en los 8,6. Para Asemvega esta medida supondrá una notable caída de la riqueza y afectará a todos los sectores productivos «con especial intensidad en la agricultura y el turismo residencial, el empleo y el bienestar». «Es un paso más para eliminar una infraestructura que ha aportado 350 hm3 al año a un territorio que padece un déficit estructural de recursos hídricos, que solo se puede paliar usando las distintas fuentes de caudales, entre las que el trasvase es imprescindible con las dotaciones actuales», manifiestan, además de poner de relieve que tendrá efectos medioambientales inmediatos. Los empresarios critican que el Gobierno prepara el recorte del Tajo-Segura sin dar una solución alternativa «real», puesto que consideran que el aumento del agua proveniente de desalación «no sirve y es cara». «La desaladora es un fracaso absoluto, que en un momento dado puede ayudar, pero nunca sustituir al trasvase como se pretende puesto que ni tiene la misma calidad ni es asumible, además del coste de producción», indica el presidente de los empresarios de la Vega Baja. Una comarca que aporta mucho más al Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana de lo que recibe. «Somos la comarca que aporta más de lo que le dan y con el recorte del trasvase la van a meter en un serio problema económico», dice Torres. «Espero que el Gobierno dé otra alternativa que no sea la de que nos busquemos la vida o cambiemos nuestro modelo que tanto aporta a la economía nacional», añade.

El trasvase ha dado una importante productividad a la provincia en los últimos 40 años, en cuanto a la economía y el empleo. Cuando se planificó se tuvo en cuenta tanto el déficit hídrico de la zona como la capacidad productiva y económica que tenía la provincia. «Muchas importantes empresas agroalimentarias asentadas aquí tendrán que irse a otros lugares para desarrollar su actividad si no tienen agua para seguir regando los cultivos y, si a esto añadimos que el inversor inmobiliario teme no tener ese recurso y nuestros campos de golf, que atraen mucho turismo, no se puedan regar, supone parar el crecimiento económico de una zona muy productiva, es incomprensible», zanja Torres.

Serna critica el canal que recortará el trasvase en Cuenca

La diputada provincial de Ciclo Hídrico Ana Serna lamentó que el borrador del plan hidrológico del Tajo recoja no solo el aumento del caudal ecológico, también el destino de 50 hm3 de la cabecera del Tajo a suministro urbano de municipios de la Llanura Manchega en el Alto Guadiana. A lo que se suman las nuevas reglas de explotación. Serna recordó que cada uno de los recortes a los que se someta el trasvase se derivará en una disminución de reservas que provocará una situación hídrica de la cabecera que impedirá trasvasar a Alicante y Murcia.

«Extrañeza» por los 50 hm3 de la Llanura Manchega

Asaja se pregunta por la necesidad del nuevo recorte al Tajo destinado solo a consumo urbano

El sindicato agrario Asaja-Alicante expresó el viernes su extrañeza por la previsión recogida en el plan hidrológico de Cuenca del Tajo de destinar 50 hectómetros destinados a la Llanura Manchega para consumo urbano destinados al abastecimiento urbano de municipios del Alto Tajo.

Las mismas fuentes matizaron que no conocen esas previsiones ni la dimensión del proyecto, pero aclaró que considerando el volumen que anualmente se destina a consumo urbano de más de dos millones de personas de agua procedente del Tajo y desalinizada, que son en torno a 120 hectómetros, los 50 que aparecen aprovechamiento de lo cabecera del Tajo son una cifra «elevada» para una zona relativamente poco poblada de Castilla- La Mancha. El proyecto en ejecución de esta tubería no es nuevo. Aparece por primera vez planificado por el gobierno autonómico manchego en 1995. Fue reimpulsado en 2006 y sigue en construcción.

La previsión, aunque los parones e incumplimientos en esta inversión de más de 200 millones son una constante, es que pueda abastecer en una primera fase este mismo año con un ramal de 165 kilómetros que parte desde Cuenca a 100.000 habitantes a municipios como Socuéllamos, Belmote, Las Pedroñeras o Pedro Muñoz de Castilla La Macha y extenderse para abastecer a otros 250.000, en noreste de Ciudad Real, el suroeste de Cuenca, y de Minaya y Villarrobledo en Albacete, todos en la cuenca del Guadiana. En total unos 50 municipios. La mayor parte de pequeña entidad.

La justificación de la ejecución de este canal, además del déficit de las poblaciones que se abastecen de pozos, está en la necesidad de limitar la sobreexplotación de los acuíferos y mejorar su situación ambiental.