Cuando la esperanza se enfrenta a la dura realidad

Nada más lejos de la realidad. Su llegada a Almoradí, con la esperanza de esa nueva vida, se enfrentó a la dura realidad. Pese a ello, con trabajo y esfuerzo, esas familias han salido adelante y sus hijos, estudiantes aplicados en el instituto, están ya más que adaptados, aunque no ha sido fácil por los prejuicios que sigue habiendo hacia los inmigrantes.

Es el punto de partida del reportaje audiovisual, con guion y realización de la orientadora Azahara Méndez y el profesor José Antonio Torregrosa, que recoge el testimonio de los cuatro jóvenes inmigrados que responden a las preguntas de por qué salieron de su país, si les han tratado bien en Almoradí y cuáles son sus expectativas de futuro. Mario Candela explica que las vivencias y circunstancias son similares. «Alguien que ha oído que en Europa... Y un padre o un tío que hace el viaje como puede, familias que más tarde se completan -o no-, situaciones de limitación económica, discriminación, acogimiento, amistades... Éxitos, triunfos, fracasos, como le ocurre a todo el mundo en estos duros tiempos», explica el docente.

Méndez y Torregrosa han reunido los cuatro testimonios que relatan su experiencia personal, su realidad y sus proyectos de futuro. «Sabía que se burlaban de mí (en Primaria) por las risas, pero no entendía qué me decían», afirma Kaoutar Houmine, una de las estudiantes. Más tarde eso cambió y ahora ejerce de intérprete habitual cuando el instituto ha de contactar con padres de alumnos que no hablan castellano, situación que se da cada día. Naji Sadir, por su parte, quiere ser abogado penalista, y a buen seguro que lo conseguirá, y Maria y Rachid también tienen sus inquietudes. Son los testimonios de los más jóvenes, obligados a afrontar, por destino familiar, una realidad con la que tal vez nunca hubiesen soñado.