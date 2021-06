Los padres del Oriol sacan sus protestas a la calle y reclaman «soluciones»

El presidente de la AMPA Oriol, Antonio Trujillo, considera que tanto el Consistorio como la Conselleria de Bienestar Social les «ningunean» y lamenta que, 21 meses después de la DANA, aún no se sabe ni dónde ni cuándo volverán a tener la residencia y el centro ocupacional Oriol, ya que ninguna de las dos administraciones les dan una ubicación definitiva. «Llevamos dos años esperando una solución y los usuarios no están recibiendo ni el apoyo ni los medios que necesitan para evitar su deterioro cognitivo y garantizar su plena inclusión social», se queja. En estos meses la AMPA Oriol ha mantenido 15 reuniones con el Ayuntamiento de Orihuela y con la Generalitat «y lo único que hacen, de manera obscena, es echarse la culpa los unos a los otros», lamentó Trujillo. «Los trabajadores también están desmoralizados porque no ven un proyecto de futuro ni pueden desarrollar todos sus programas, ni se cubren las bajas», aseguró el presidente de la AMPA quien exige «una hoja de ruta» con un proyecto claro.

Las instalaciones que acogieron el Centro y Residencia Oriol en el Palmeral han quedado a merced de los saqueos y el vandalismo. Mientras, los 25 residentes (17 tutelados por la Generalitat) han ido dando tumbos por la comarca desde que se vieron obligados a abandonar su hogar. Los han reubicado hasta en seis lugares distintos en año y medio: han pasado por casas de familias de acogida, una residencia universitaria, un hostal en Orihuela, un albergue de verano en Guardamar, un chalet en La Mata y la residencia del Centro de Discapacitados de Torrevieja, donde se encuentran actualmente. En el caso de los 40 usuarios del centro ocupacional dan sus terapias y talleres en el Centro Cívico de La Aparecida, que los familiares aseguran que se queda pequeño. «Eran una familia unida en el mismo edificio y ahora está rota», lamenta Trujillo.

El Ayuntamiento presentó a la Conselleria el proyecto que ha redactado para rehabilitar las instalaciones del Palmeral, por más de un millón de euros, pero no convence al Consell, que no tiene la seguridad de que no se vuelva a inundar y prepara otro. Mientras tanto, el consistorio oriolano paga 3.000 euros al mes de alquiler por un chalet en Hurchillo donde iba a trasladar a los usuarios de la residencia. La edil de Bienestar Social, Almudena Baldó, aseguró que la Conselleria no da permiso para el traslado a ese inmueble «al que solo le faltan unos remates». «Hemos hecho todo lo posible desde el Ayuntamiento, pero no puedo licitar un proyecto ni trasladarlos a Hurchillo sin la autorización de la Conselleria de Bienestar Social porque es su competencia», explicó la concejala, quien mostró su «cabreo y asombro» por la falta de soluciones del Consell. Baldó acusó a la conselleria de Mónica Oltra de «marginar» a la ciudad por anunciar infraestructuras para servicios sociales por toda la Comunidad Valenciana y «a Orihuela, nada».