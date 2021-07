La Diputación concede la ayuda que Orihuela perdió en 2019 para arreglar Espeñetas

La Diputación de Alicante ha vuelto a conceder la subvención que el Ayuntamiento de Orihuela perdió en 2019 por no ejecutar la obra a la que iba asignada, la reurbanización de la céntrica calle Espeñetas. La subvención, por 223.847 euros, que paga el 50% de los trabajos, fue concedida al consistorio oriolano en diciembre de 2018 y debía justificar el fin de los trabajos antes de 2020 para cobrarla, algo que no hizo por el retraso en los trámites administrativos para adjudicar la obra, aunque el Ayuntamiento lo achacó a la DANA de septiembre de 2019 que paró todas las obras de servicios pendientes. La mesa de contratación propuso la adjudicación a la mercantil Construcciones Zaplana Caselles SLU, pero no llegó a adjudicarse formalmente en la junta de gobierno local. Ese trámite quedó pendiente a la espera de volver a recibir la subvención que en dos ocasiones ha reclamado el Ayuntamiento. Finalmente, esta semana la Comisión de Infraestructuras de la Diputación atendía la petición y concedía la ayuda de 223.847 euros de unos trabajos que ascienden a 447.695 euros.

De este modo, la Concejalía de Infraestructuras de Orihuela no tiene excusas para formalizar la adjudicación a la mercantil propuesta por la mesa de contratación en noviembre de 2019 y que puedan iniciarse las obras con casi dos años de retraso. La única excusa que puede poner ahora es que no cuenta con partida presupuestaria para asumir los 223.847 euros que le corresponden para reurbanizar una calle que se encuentra en un pésimo estado. Todo porque PP y Cs, que gobiernan, aún no se han puesto de acuerdo para aprobar los presupuestos de 2021.

El plazo que tiene el Ayuntamiento para justificar la subvención es amplio, hasta el 31 de diciembre de 2023. La mercantil pagó en su día el aval de la garantía y entregó la documentación prevista en el pliego. Los trabajos incluyen la mejora del saneamiento, conducciones, alumbrado, aceras, arbolado, mobiliario urbano y repavimentación, con obras que se extenderían al parque de Espeñetas y el Rabaloche

La portavoz del PSOE en Orihuela y diputada provincial Carolina Gracia señaló que «hemos votado a favor y nos alegramos que la Diputación sea tan sensible con esta subvención de la que esperamos que ahora ni se falle ni se pongan excusas y se hagan las obras, y vamos a darles la oportunidad de demostrar que el único problema que existía era el económico y no cuestiones relacionadas con la adjudicataria».