Orihuela se niega a aceptar la cesión de los antiguos juzgados porque el Consell manda el oficio solo en valenciano

El Ayuntamiento de Orihuela no ha aceptado aún la cesión del inmueble de los antiguos juzgados aprobada por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, a su favor, porque el documento enviado por el Consell para que simplemente se apruebe en una junta de gobierno está escrito solo en valenciano. El gobierno local, de PP y Cs, se ha negado a llevar el documento para su aprobación en la junta de gobierno al no estar escrito en castellano y no lo hará hasta que desde el Consell le envíen la resolución en ese idioma.

El pasado 21 de mayo la Conselleria de Hacienda remitió al Consistorio un oficio relativo a la resolución por parte de este órgano por la cual se aprueba la cesión de la propiedad de los antiguos juzgados de Orihuela, mediante mutación demanial, a favor del Ayuntamiento. Dicho oficio se envió a la administración local en valenciano, lo que según el gobierno oriolano no se adecúa con el decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat que, tal como cita el Consistorio en el escrito enviado a la Conselleria de Hacienda para que vuelva a remitir la resolución, pero en castellano, «las comunicaciones de la Administración de la Generalitat con las entidades que integran la Administración Local u organismos dependientes de los territorios de predominio lingüístico castellano, se redactarán en valenciano y en castellano».

Este hecho ha molestado tanto en el palacio del Marqués de Arneva que un trámite tan simple y un formalismo, va a retrasarse, ya que el Consistorio señala en el escrito enviado a Valéncia que remita «a la mayor brevedad» el mencionado oficio y su resolución en castellano «a los efectos de poder ser aceptada la cesión del inmueble correspondiente a los antiguos juzgados por la Junta de Gobierno Local».

La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, fue quien este viernes desveló este escrito y criticó el «retraso injustificado» que desde el área de Patrimonio que dirige el edil Rafael Almagro se está teniendo con la Conselleria de Hacienda en la operación patrimonial que es necesaria para que el edificio de los antiguos juzgados sea definitivamente propiedad del Ayuntamiento. «Desde el PSOE estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera, que las comunicaciones oficiales se reciban tanto en castellano como en valenciano, pero cosa distinta es que el Partido Popular desde el gobierno aproveche esto, que estamos seguros que se trata de un error, y realice una dejación de funciones al no continuar la tramitación de este expediente».

La cesión por parte del Consell de los antiguos juzgados al Ayuntamiento de Orihuela forma parte del acuerdo suscrito entre ambas partes mediante el cual la Generalitat ejercitó el pasado año la opción de compra del actual palacio de justicia (que era propiedad municipal) prevista en el convenio que se firmó en 2017, por 4,6 millones de euros (que pagará en cuatro anualidades hasta 2023), y donde se incluía la mutación demanial a favor del consistorio oriolano del edificio que albergó en su día los tribunales.

El Ayuntamiento tiene previsto trasladar a los antiguos juzgados, situados en la calle Santa Justa y a escasos metros del Ayuntamiento, distintas dependencias municipales y concejalías y dejar en el Palacio del Marqués de Arneva la Alcaldía y algunos órganos municipales. En octubre de 2019 se adjudicó la redacción del proyecto y la dirección de obra a una mercantil por 76.060 euros, pero no ha comenzado su rehabilitación y el expediente de cesión está ahora a la espera de que el gobierno local lo apruebe, cuando se envíe en castellano. El objetivo es contar con más dependencias municipales, necesarias, para evitar el actual pago de alquileres de locales para distintas áreas del Consistorio.

La oposición, fuera de la actual sede del Consistorio

Los grupos sin tareas de gobierno serán trasladados a los antiguos juzgados cuando se rehabiliten

Los grupos de la oposición de Orihuela, que hasta ahora tenían despacho en el Palacio del Marqués de Arneva, sede actual del Ayuntamiento, no volverán al edificio tras las obras de rehabilitación que se van a iniciar en los próximos días. El gobierno local tiene previsto trasladarles al inmueble de los antiguos juzgados, una vez se rehabilite. Así lo desveló la edil del PSOE, Carolina Gracia, que criticó la decisión «unilateral» de PP y Cs. Gracia, como el resto de portavoces municipales, se reunió con las personas que están organizando los traslados forzosos por las obras de reforma del Ayuntamiento. Además, durante el tiempo que duren esos trabajos, los grupos de la oposición deberán buscarse un espacio para realizar su labor.

«Nos parece que esta decisión obedece más al deseo del gobierno de alejarnos físicamente de las dependencias municipales y complicarnos nuestra gestión que a cuestiones de espacio y se ha tomado sin ningún tipo de conversación con nosotros», criticó. La intención del gobierno local era trasladar, durante el tiempo que duren las obras, el máximo de dependencias municipales al edificio de la antigua CAM, y según se comunicó en la reunión, ha cambiado de criterio, ya que tan solo la Alcaldía y otro departamento irán allí, lo que obligará a la administración local a arrendar dos locales para el resto de áreas.

La edil socialista dice que esta decisión «únicamente se entiende si el gobierno ha desistido de querer comprar el edificio». Gracia desveló que hace dos semanas la Fundación de la CAM registró un escrito que fijaba en algo más de 2,7 millones la opción de compra del inmueble. Pese a que el contrato de arrendamiento finalizó el 10 de junio, lo cede hasta diciembre, sin prórroga, para dependencias municipales.