«Los niños son asintomáticos casi todos pero tras infectarse pueden sufrir un síndrome grave»

Con mucho temor al principio por la falta de información y de medios de protección ante el virus, y después con estrés y frustración al no dar abasto para asumir el rastreo de casos y atender la agenda habitual.

¿Cómo está incidiendo la pandemia en los niños?

Sobre todo la han sufrido en la esfera social. Muchos de los más pequeños en edad preescolar se han quedado en casa por el miedo de los progenitores a un posible contagio o por el temor de que si surgía un caso en su grupo burbuja tuvieran que quedarse en casa, con la problemática que supone conciliar esta situación con la vida laboral de los padres y madres. Esto, junto con la limitada interacción con otros niños también fuera del colegio, ha condicionado ciertas limitaciones en el desarrollo psicomotor de algunos de los más pequeños. Por eso es llamativo el aumento de niños que estos últimos meses han precisado derivación a centros de Atención Temprana, lo que puede deberse a la limitación en la interacción social pero también a que durante los peores meses de la pandemia la patología «no covid» quedó en standby.

¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos?

En los niños en etapa escolar lo que más nos estamos encontrando, y nos preocupa, es el aumento exponencial de los casos de sobrepeso y obesidad. Se han modificado a peor patrones alimentarios y, además, en muchos casos la actividad física se ha reducido mucho o directamente se ha abandonado.

¿Y en los adolescentes?

La adolescencia es la etapa social por excelencia. Quizá sean los que más han sufrido esta parte de la pandemia. En este sentido estamos observando un aumento de casos no solo de sobrepeso y obesidad sino también un aumento de cuadros de ansiedad, trastornos del sueño, depresión e, incluso, un aumento en el número de adicciones relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías como los juegos online y el teléfono móvil.

¿Los niños que han pasado la enfermedad tienen secuelas?

Hay muy pocos estudios al respecto pero, en general, no suelen desarrollar secuelas. Existe una entidad que puede aparecer transcurridas unas semanas de la infección por SARS-COV2 llamada «síndrome de inflamación multisistémica pediátrico vinculado a la infección por SARS-COV2». Pero no se trata de una secuela como tal si no de un evento posterior en relación con la infección. Estos casos, que pueden llegar a ser graves, se suelen resolver con el tratamiento adecuado y tampoco deja secuelas.

¿Cuál es el perfil medio del paciente que atiende?

Afortunadamente la gran mayoría de casos de covid-19 en niños son asintomáticos o con síntomas muy leves y, en general, no precisan atención médica. No creo que exista un perfil covid pediátrico. Los adolescentes tienen un cuadro en general más parecido al de los adultos pero, según va disminuyendo la edad del paciente, los síntomas son más inespecíficos y se parecen a los de cualquier otro virus propio de la infancia. Por eso es tan importante no bajar la guardia.

¿Por qué el virus no se muestra tan agresivo en los niños?

Esta respuesta es compleja. Simplificando muchísimo parece que se infectan con menos facilidad y su sistema inmune se defiende mejor frente al virus. A veces vemos a los niños como adultos en pequeño, pero este es un claro ejemplo de que somos completamente diferentes.

¿Las nuevas variantes cómo afectan a niños y jóvenes?

Parece que igual que las variantes anteriores.

¿Cómo vislumbra el próximo curso escolar?

Todo dependerá de las medidas que deban tomarse cuando un niño se contagie, si tiene que hacer aislamiento y cómo debe hacerlo, y las facilidades que se les dé a las familias para compatibilizar un posible aislamiento con el trabajo de los progenitores. No me atrevo a hacer predicciones ni a corto ni a medio plazo. Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que todo puede cambiar de un momento a otro.

¿Son seguras las vacunas en esta franja de edad?

Los datos de los que disponemos actualmente apuntan a que las vacunas frente al covid en población pediátrica son seguras. No obstante todavía están en marcha estudios sobre este tema. Lo prioritario debería ser estudiar los posibles riesgos de la vacunación en este grupo de edad porque la vacunación se platea sobre todo para proteger a los grupos de mayor edad y personas de riesgo.

¿Los profesionales se han sentido abandonados y sobrepasados en los primeros meses?

Absolutamente sobrepasados y abandonados. Las intenciones por parte de la Conselleria parecían buenas. Se reunieron con varias sociedades científicas y grupos de profesionales en varias ocasiones, pero las propuestas aportadas por parte de los profesionales han sido desoídas, y las buenas intenciones han quedado en agua de borrajas.

El sistema sanitario público ha aprendido de sus errores?

Creo que se ha perdido una oportunidad de oro para reestructurar un sistema sanitario claramente dañado, insuficiente, obsoleto e insostenible tal y como está planteado hoy en día. En este momento nos encontramos con los mismos problemas que antes de una pandemia que, conviene recordar, sigue sin estar controlada.