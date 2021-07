El PSOE denuncia la paralización del Plan Edificant en Callosa de Segura

El PSOE de Callosa de Segura denuncia la "total paralización" de los proyectos del plan Edificant de reforma y mejora de centros educativos que fueron aprobados hace dos años en el municipio. Desde la agrupación local del PSOE han transmitido su "preocupación" por este hecho. Los socialistas recuerdan que en el pasado mandato se aprobaron por unanimidad, tanto en el consejo escolar municipal como en el pleno de la corporación, los proyectos y su financiación del Plan Edificant que se solicitaron para Callosa de Segura y que ascendían a un total de 6,5 millones de euros en cuatro proyectos para todos los colegios de la localidad. Así, al CEIP San Roque (anualidades 2020 y 2021) le correspondían 1.923.010,30 euros, al CEIP La Paz (anualidades 2020 y 2021) 1.961.190,13 euros, al CEIP Primo de Rivera (anualidades 2019, 2020 y 2021) 1.259.420,44 euros y al CEIP Rafael Altamira (2019, 2020 y 2021) 1.263.683,32 euros. Los proyectos técnicos de los colegios Primo de Rivera y Rafael Altamira ya habían sido presentados en el Ayuntamiento en junio de 2019 y en octubre de 2019 recibieron el visto bueno de los técnicos municipales "con lo que perfectamente se podían haber licitado las obras, cosa que este equipo de gobierno no ha hecho", ha criticado la socialista Amparo Serrano. Según los socialistas, la Conselleria de Educación indicó al equipo de gobierno que no haber redactado los proyectos del CEIP San Roque y CEIP La Paz implica que no se puede licitar la ejecución de la obra, "razón por la que no se pudo iniciar en el 2020 ni va a poder durante este 2021, al no disponer del proyecto que lo permita".

Según el PSOE, Educación ha tenido que hacer un reajuste de las anualidades de inversión, en previsión a que el Ayuntamiento saque a concurso la redacción del proyecto, la dirección de la obra y la ejecución de la misma, "esperando que el Ayuntamiento materialice sus compromisos mediante proyecto y licitación de obra para poder llevar a cabo la parte más importante de la inversión, y de este modo se pueda realizar el pago de la ejecución de la obra, cosa que desde el consistorio no se realiza", critica el PSOE. "La propia Conselleria ha mencionado que el calendario económico no es inamovible, puede variar siempre y cuando se inicien los procesos de licitación y comiencen las obras, además de manifestar su total disposición a aclarar o resolver cualquier duda que pueda existir por parte del Ayuntamiento", añade.

Ante esta situación, tras dos años sin ningún tipo de avance según los socialistas, la Concejalía de Educación de Callosa de Segura se plantea proponer a la Conselleria la modificación de los proyectos de ampliación de los colegios Primo de Rivera, Rafael Altamira y San Roque, en total sobre 4,5 millones de euros del Plan Edificant para destinar dichos recursos económicos a un nuevo colegio de Primaria de dos líneas con la propuesta -ante la falta de suelo municipal- de ubicar dicho colegio en una zona verde, el parque de la Cooperativa, "lo que implicaría una modificación urbanística en el uso dotacional del suelo, de zona verde a uso educativo", asegura el PSOE. "Es una propuesta que la Conselleria parece tiene que estudiar -recordar la cercanía de otros centros de la localidad al parque de la Cooperativa- y tampoco tenemos claro el cómo va a reaccionar el consejo escolar, padres y madres, en este sentido", señalan los socialistas. En relación al proyecto Edificant del CEIP La Paz, de 1.961.190 euros, "nos confirmaron en el pleno que este si lo iban a realizar, aunque parece ser que la Conselleria ha vuelto a reajustar las anualidades, olvida nombrar nuestra concejala de educación que si el ayuntamiento no licita el proyecto y la dirección de obra, cosa que no se ha hecho, difícilmente se podrán licitar las mismas, y que ya hace dos años que están al frente y no hay avances", critica Amparo Serrano.

"Lo realmente lamentable es que, desde el actual gobierno de este Ayuntamiento, no se están realizando las gestiones necesarias para que estas actuaciones, o sus alternativas, se hagan realidad. Como ya hemos mencionado, los proyectos CEIP San Rafael Altamira y CEIP Primo de Rivera guardados en los cajones y las obras sin licitar, los proyectos del CEIP San Roque y CEIP La Paz sin avances, a los dos años cambio de modelo de ampliación de centros a un nuevo centro de primaria en una zona verde suena más a búsqueda de una alternativa que da forma a una excusa de la inacción de estos dos años, donde el equipo de gobierno ha demostrado sistemáticamente resistirse a llevar a cabo proyectos pluarianuales que se gestionaron y diseñaron en la anterior legislatura. El hecho de afirmar que la reforma Edificant del CEIP La Paz se va a realizar, pero no haber realizado en dos años ningún trámite para que suceda, da cuenta de ello", añade el PSOE de Callosa en un comunicado.

Según los socialistas, desde el Ayuntamiento no se están realizando las gestiones necesarias para la mejora de los centros de enseñanza, "se está perjudicando a toda la comunidad educativa, esto incluye tanto al profesorado como al alumnado, ya que se les está privando de unas instalaciones de calidad donde el futuro nos va en ello", concluyen.