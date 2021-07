Torrevieja destina 786.000 euros a ayudas a universitarios para sufragar gastos de matrícula, desplazamientos y libros

La cuantía de estas ayudas universitarias asciende 500.000 euros, 200.000 euros correspondientes a la partida para becas universitarias de Juventud y 300.000 euros de la partida de transportes de Educación. Además, ya cuenta con la aprobación inicial la incorporación de 286.000 euros que provienen de los remanentes de Tesorería para ampliar esa financiación. En total, 786.000 euros destinados a los estudiantes universitarios de nuestra localidad. Los criterios de valoración se centran en la renta, las situaciones familiares, el expediente académico y la distancia a la universidad. Este último es especialmente relevante en Torrevieja porque al menos 300 universitarios de Torrevieja realizan desplazamientos a Alicante, Murcia y Elche a diario.

El presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Torrevieja (ADUTG), Manuel Escudero, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), el concejal de Hacienda, Domingo Paredes y el edil de Educación, Ricardo Recuero, han presentado estas becas en rueda de prensa. El primer edil ha reiterado que se trata de una promesa electoral cumplida y ha insistido, a preguntas de INFORMACIÓN, al igual que el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, han asegurado que no se produce duplicidad -es decir, que el municipio vaya a subvencionar conceptos que ya becan otras administraciones- aunque han matizado que los solicitantes deberán firmar una declaración responsable de que no han solicitado y recibido durante este curso becas de la Generalitat o el Ministerio por los mismos conceptos que cubren estas ayudas. Algo que no aparece en la nota de prensa facilitada por el Ayuntamiento de Torrevieja con los requisitos. Las becas más habituales de la Generalitat o el Ministerio de Educación (MEC) cubren sobre todo el gasto de matrícula y alojamiento fuera del domicilio habitual. Son incompatibles con otras becas, aunque las bases de la iniciativa torrevejense alude exclusivamente a "ayudas".

En los próximos días se convocará una webinar con el técnico municipal encargado de la gestión de las ayudas para aclarar y resolver todas las dudas que puedan tener los universitarios torrevejenses.

Escudero ha indicado que la asociación que preside cuenta con más 300 asociados y Dolón ha concretado que el máximo previsto de solicitudes sería de un millar, equivalente a las que se llegaron a conceder en las convocatorias anteriores de estas ayudas -con requisitos bastante menos exigentes porque la legislación no exigía concurrencia competitiva ni

Aunque el primer edil también ha señalado que las ayudas llegarán a todos los solicitantes al margen de sus calificaciones estas sí aparecen como criterio evaluable para obtener un montante mayor, además de exigir un mínimo de créditos de matrícula. También se puntúa formar parte de familia numerosa, además de colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género, familias monoparentales o rentas por debajo de los 9.000 euros anuales. Un criterio llamativo es que se barema con más puntos a los universitarios que estén realizando master o los que estén terminando el grado que a quienes haya comenzado este año.

REQUISITOS:

Para la concesión de estas ayudas municipales se han establecido los siguientes requisitos:

Tener una edad máxima de 35 años. Estar empadronado en Torrevieja. Este trámite lo realiza de oficio el Ayuntamiento al rellenar el solicitante una autorización. (en la exposición de las bases presentada hoy se citaba un empadronamiento mínimo de cinco años pero la nota de prensa no lo señala) Se permite estar matriculado de forma presencial o a distancia, aunque se valora más la presencialidad. Se ha establecido un número mínimo de créditos o asignaturas en las que hay que estar matriculado de forma anual y que se corresponde con los requisitos establecidos por las universidades. El nivel de renta familiar no podrá superar los 15.000€ por cada miembro. Es decir, en una unidad familiar formada por un padre, una madre y un hijo, el nivel de renta será de 45.000€. La cuantía máxima a conceder será de hasta 1.500€, pero en ningún caso la cuantía podrá superar los gastos justificados por el estudiante. Para la determinación de la cuantía se ha establecido un sistema de puntos que se os mandará a todos con las bases adjuntas en la nota de prensa. Los gastos subvencionables son:

-La matrícula, aportando comprobante de la matrícula y justificante bancario del pago.

-Los libros de texto. Que se justificarán mediante la aportación de las facturas de compra.

-Gastos de transporte público que se utilicen para llegar a sus centros de estudio. Éste se deberá justificar mediante certificado acreditativo de la empresa emisora.

El modelo de solicitud se encuentra en el anexo 1 de las Bases y para la solicitud de estas ayudas estará disponible en la web municipal del Ayuntamiento de Torrevieja toda la información y documentación. Además se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

SITUACIONES FAMILIARES

Uno o más miembros en paro, antigüedad mínima 6 meses: 1 punto.

Familia numerosa: 0,5 puntos.

Familia monoparental: 0,5 puntos.

Solicitante o algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad de grado igual o superior al 33%: 0,5 puntos.

La solicitante de la ayuda y/o sus hijos e hijas menores de 23 años acrediten la condición de víctimas de violencia de género: 0,5 puntos.

Renta per cápita menor o igual a 9.000€: 1 punto

TIPO DE ESTUDIO

Enseñanza presencial: 4 puntos.

Enseñanza a distancia: 1 punto.

NIVEL

4 puntos por estar cursando estudios de Master oficial.

3 puntos por estar cursando el último curso según el plan de estudios vigente.

2 puntos por estar cursando los cursos intermedios.

1 punto por cursar el primer curso.

Se tomará como base el curso más alto al que pertenezcan las asignaturas en las que se ha matriculado

EXPEDIENTE ACADÉMICO. ÚLTIMO CURSO REALIZADO

La nota media se calculará bajo el siguiente criterio:

Matrícula de honor: 4 puntos.

Sobresaliente: 3 puntos.

Notable (7-8,9): 2 puntos.

Aprobado/Apto (5-6,9): 1 punto.

No presentado/Suspenso: 0,25 puntos.

DISTANCIA TORREVIEJA-LOCALIDAD DONDE CURSE LOS ESTUDIOS

Superior a 50 km: 4 puntos.

Superior a 40 Km o igual o inferior a 50 Km: 3 puntos.

Superior a 30 Km e igual o inferior a 40 Km: 2 puntos.

Superior a 20 Km e igual o inferior a 30 Km: 1 punto.

Igual o inferior a 20 Km: 0,5 puntos.

* La distancia se determinará mediante la información disponible en «CartoCiudad» en el geoportal www.cartociudad.es del Ministerio de Fomento, de acceso libre, abierto y gratuito, tomando como referencia el domicilio habitual de la persona solicitante de la ayuda y el del centro de estudios donde se imparta la formación.

Eduardo Dolón ha destacado que con esta convocatoria "se recuperan unas importantes ayudas a los jóvenes torrevejenses que se perdieron durante el mandato anterior y que, el Partido Popular se comprometió a recuperar en campaña electoral municipal de 2019". Dolón aseguró que "se cumple por completo el contrato electoral con la asociación ADEUT, que van a poder recibir unas importantes ayudas económicas correspondiente al curso que acaba de finalizar 2020/2021". Según Dolón ha sido "un largo proceso hasta su culminación ahora, ya que desde el primer momento esta partida debía crearse en los presupuestos municipales que una y otra vez se han ido bloqueando y paralizando por parte de la oposición". La oposición insiste, por su parte, en que con o sin presupuestos esta ayuda podría haberse convocado hace meses, con una modificación de créditos.

Dolón ha asegurado que para este equipo de Gobierno "la puesta en marcha de las ayudas supone un gran logro, añadiendo que como se ha demostrado son unas ayudas totalmente legales, a pesar de que quienes gobernaban en el mandato anterior (2015/2019) aseguraban que eran ilegales". El Ayuntamiento trabaja en que la próxima convocatoria también contemple ayudas a jóvenes recién graduados para que se establezcan en Torrevieja.