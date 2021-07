Orihuela destina 1,1 millones a reforzar la limpieza este verano

El Ayuntamiento de Orihuela ha reforzado la limpieza viaria y la recogida de residuos. La Concejalía de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos ha destinado un total de 1.154.462 euros a este refuerzo que estará en servicio durante la temporada alta. El Consistorio ha incorporado a 47 trabajadores para el aseo del casco urbano, las pedanías y, sobre todo, la Costa. Así, son 18 conductores de los cuales 12 están destinados a la Costa y 6 al casco urbano y pedanías, más 29 peones de los que 17 van a la zona costera y 12 repartidos por el resto del municipio. El coste de la ampliación para los próximos seis meses es de 180.321 euros para los peones y 386.168 para los conductores, lo que suma 566.490 euros. Los trabajos que van desarrollar son los de limpieza de las playas, refuerzo de recogida de residuos, limpieza viaria o el traslado de residuos a la planta de valorización.

El servicio de recogida de podas cuenta con el apoyo de un contrato de camión pulpo de lunes a viernes por las mañanas con un coste de 49.984 euros, para reforzar la tarea en la zona costera. También hay un servicio de retirada de Posidonia, de carga y transporte hasta la planta de tratamiento, que funciona desde Semana Santa hasta el 12 de octubre, con un presupuesto máximo anual de 97.912 euros. El edil de Limpieza Viaria, Dámaso Aparicio, señaló que «este verano hemos notado un repunte en los visitantes, sobre todo en la zona costera, por lo que hemos visto muy necesario reforzar el servicio» e hizo un llamamiento a los ciudadanos para que no depositen enseres ni otros objetos en la vía pública.

Aparicio, en un comunicado del Ayuntamiento, explica que está en proceso de licitación el contrato de apoyo de limpieza de playas. Sin embargo, ese comunicado obvia hablar del tremendo retraso en el contrato, en pleno mes de julio ya, que se debe al recurso interpuesto por una de las empresas licitadoras, TSC Ingeniería Urbana SL, en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, tras ser la ganadora en el apartado de la oferta económica pero quedar fuera al considerar los técnicos que esa oferta no era viable.

El pliego, que debería haber entrado en vigor en agosto de 2020, contempla la incorporación de 25 peones de playas (11 para la limpieza de los arenales y cambio de papeleras en horario de mañana, 12 para limpiar el entorno periplayero por las mañanas y dos destinados al turno de tarde para el cambio de papeleras, más un apoyo de tractor con apero limpia playas y trejilla para refuerzo de criba y trabajos en festivos y domingos). El presupuesto máximo de licitación es de 532.491 euros anuales. El Ayuntamiento adjudicó en abril el contrato a la UTE Elsamex S.A.-Transportes Europeos del Campo de Cartagena S.L., que fue la mejor puntuada por la mesa de contratación, pero su adjudicación ha sido recurrida por la otra mercantil.

El pasado año, el Consistorio incorporó a 14 peones de limpieza de playas y paseos periplayeros en verano, que retiran de forma manual la suciedad de la arena que no puede ser evacuada por los tractores. El expediente se inició a finales de 2019 y se presentaron 8 empresas. En julio de 2020 se conocieron las puntuaciones, siendo la mercantil TSC Ingeniería Urbana la mejor puntuada. Pero en septiembre fue excluida por entenderse que la oferta económica no era viable, requiriéndole a la siguiente mejor puntuada, la UTE Elsamex-Transportes Europeos del Campo de Cartagena, que presentara la documentación. Sin embargo, hubo alegaciones y no fue hasta principios de este año cuando la mesa de contratación dio el visto bueno a su adjudicación, que ha impugnado en el Tribunal de Recursos Contractuales la mercantil excluida.