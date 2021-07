Bascuñana acusa a Cs de imponer condiciones con «irregularidades» para votar el presupuesto

PP y Cs siguen sin ponerse de acuerdo en Orihuela para aprobar los presupuestos de 2021 tras el fallido intento de los populares el pasado año para aprobar las partidas por el rechazo de su socio de gobierno. El alcalde del municipio, el popular Emilio Bascuñana, acusa a Cs de querer imponer condiciones «que no se pueden aceptar» porque conllevarían «a hacer irregularidades». Así lo manifestó el regidor oriolano este jueves en una entrevista en Radio Orihuela Cadena SER donde, no obstante, matizó que los presupuestos para este año «están prácticamente consensuados, a falta de flecos y detalles fácilmente salvables», aunque puso de manifiesto que «aquí hay quien está poniendo, nuevamente, sobre la mesa -en referencia a su socio de gobierno Cs- condiciones que no se pueden salvar porque no tienen informes jurídicos favorables», aseguró Bascuñana.