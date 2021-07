El PP critica que el Ministerio de Transición Ecológica solo citara a alcaldes socialistas a una reunión sobre el trasvase

La Secretaria General del Partido Popular de la Provincia de Alicante, Ana Serna, ha denunciado este jueves el “desprecio del Gobierno de España a la provincia de Alicante en materia hídrica, que crece cada día de forma exponencial”. La dirigente popular ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica citara el miércoles a una reunión telemática para hablar sobre el trasvase solo a alcaldes socialistas del sur de la provincia y a ninguno de otro signo político. "El Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en hacer del agua una cuestión puramente política y muestra de ello es que convoque solamente a alcaldes socialistas para algo tan fundamental como son los recursos hídricos de la provincia y se circunscriba solo a su zona de confort”, ha criticado la dirigente popular. La también diputada provincial ha lamentado que "no han convocado a ningún otro alcalde que no sea socialista. Ya no digo ni a los del Partido Popular, sino de otro color político. Solo a los suyos”.

Serna se refiere al encuentro telemático que catorce alcaldes del PSOE de Elche y la Vega Baja mantuvieron este miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Teodoro Estrela. Encuentro que se produjo tras solicitar esos 14 regidores, por escrito, el 27 de mayo una reunión con la ministra Teresa Ribera para mostrarle su preocupación por el recorte del trasvase. En el mismo, el Ministerio les trasladó que no hay vuelta atrás con el recorte al Tajo-Segura, aunque les garantizó que la infraestructura "no va a morir" porque abastece a 3,5 millones de personas. "Tiene ya tan clara la sentencia de muerte del trasvase Tajo-Segura que no hace caso ni a los suyos”, ha señalado Ana Serna. “El ninguneo va a más”, ha añadido.

La también alcaldesa de Albatera, que ya anunció alegaciones contra el borrador del Plan del Tajo desde la Diputación de Alicante y desde los ayuntamientos del PP, ha remarcado que “no hacen caso ni a los suyos, que les dijeron que hace falta el agua pero con la boca pequeña, porque ahora los alcaldes socialistas terminan plegándose a sus jefes de Madrid en vez de salir con uñas y dientes a defender a su provincia sabiendo que los recortes del Trasvase dejan herida de muerte a la huerta del sur”.

Serna ha recordado que los planes del Gobierno pasan por recortar al trasvase 146,5 hectómetros cúbicos al año en el horizonte de 2027, “un revés que traerá pérdidas incalculables e irreversibles ante el que no descartamos acudir a la vía judicial".