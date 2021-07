Tensión en el gobierno de Orihuela: Cs responde a Bascuñana: "No somos un convidado de piedra, que nadie nos dé lecciones de moral y se miren al espejo"

El número dos del gobierno oriolano ha anunciado que su grupo seguirá manteniendo sus reivindicaciones en cuanto a las condiciones que pone para aprobar el presupuesto de este año junto al PP. El catálogo de puestos de trabajo también fue una de las principales diferencias que llevó a Cs a rechazar en noviembre el proyecto de presupuesto para 2020 que llevó el PP a la junta de gobierno. «No tenía aceptación por parte de nadie», aseguró este jueves el regidor, quien abogó por aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «completa», de la que carece el Consistorio, «y todo lo que entre dentro de la norma, lo negociaremos políticamente». Para Aix "quiere que levantemos la mano en un presupuesto que sigue dejando Orihuela como está", ha criticado, añadiendo que los presupuestos que pretenden llevar a pleno los populares "nos deja como estamos, en el inmovilismo más absoluto y en la inacción", algo que dice no está su grupo dispuesto a asumir. "Me parece mal que lancen una propuesta sin consensuarla", indicó Aix, quien reclamó al PP hacer las cosas "desde el más absoluto acuerdo y reciprocidad en el diálogo y respetando a cada uno de los integrantes de Cs y, sobre todo, sus competencias", le ha espetado a Emilio Bascuñana.

La tensión entre los socios de gobierno de Orihuela es tal que Cs ha anunciado que votará en contra de la aprobación de remanentes para algunos proyectos de la Edusi que llevará el PP en un pleno extraordinario convocado para el próximo miércoles 14 de julio. Este viernes, Cs ha votado ya en contra de la propuesta en la comisión informativa, donde solo se ha pronunciado para manifestar el rechazo de su grupo, dificultando la asignación de 9,5 millones de euros de remanentes que el alcalde oriolano tiene previsto sacar adelante en ese pleno. No obstante, la votación, paradójicamente, se la puede salvar la oposición a Bascuñana, ya que tanto el PSOE como Cambiemos Orihuela-UP se han abstenido y, si mantienen ese voto, el PP sacaría adelante su propuesta por la mínima a pesar del voto en contra de los cinco ediles de Cs y los dos de Vox, que también se han pronunciado en ese sentido. Bascuñana defendió el llevar a pleno esos remanentes para proyectos «que no pueden esperar más» porque «corren prisa» para no perder los fondos europeos de la Edusi, y citó que en esas partidas entrarían las rehabilitaciones del Palacio de Rubalcava, de la antigua Caja de Ahorros de Monserrate, del Centro Cultural Miguel Hernández y de los antiguos juzgados, que se destinarán a dependencias municipales, entre otras actuaciones «para convertir a Orihuela en una ciudad inteligente, ‘smart city’, y reurbanizar el casco histórico», en actuaciones en el cinturón de la Sierra de San Miguel. El portavoz de la formación naranja justifica la posición en contra de su grupo al no incluirse actuaciones previstas ni en Orihuela Costa ni en las pedanías y que toda la inversión sea para el casco urbano. "¿Dejamos de lado a los vecinos de la Costa, les decimos que no queremos el centro multicultural, ni arreglar sus viales, ni la pista polideportiva de Desamparados, ni arreglar las instalaciones deportivas de Raiguero de Bonanza, ni la plaza de La Campaneta o actuaciones en Hurchillo, en San Bartolomé o en los consultorios médicos?", citó, entre otros proyectos previstos con fondos anunciados y que no están incluidos en esos remanentes que el PP pretende asignar la próxima semana. "Es una vergüenza hacer eso", ha dicho Aix, quien asegura que su grupo no está en contra de las actuaciones que se pretenden realizar con esos remanentes pero sí pretende "dar voz a todos los oriolanos, que todos merecen ser ciudadanos de primera". El portavoz de Cs señala que quiere que esas inversiones "sean de manera proporcionada y proporcional para todo el municipio, porque todas son urgentes". Bascuñana reconoció este jueves que quedarán pendientes otros remanentes «cuando tengamos los apoyos necesarios», dijo el regidor oriolano, para atender «necesidades de la Costa y las pedanías». «Hay quien quiere jugar a retrasar la ejecución de determinados proyectos y a poner en riesgo la situación de estabilidad del Ayuntamiento», zanjó Emilio Bascuñana, sin citar al destinatario de su mensaje.

Aix lanzó otro dardo al alcalde oriolano recordándole que es también urgente "financiar ya el primer Planifica que reurbanizará Desamparados, y no se ha solucionado", indicó porque "queremos que las inversiones lleguen a todo el mundo por igual, y no se está haciendo así". "Tenemos todas las dudas del mundo de que sea el momento de comprar el edificio de la CAM, por tres millones para adquirirlo más otros tantos para arreglarlo, cuando hace unos días lo urgente era San Agustín y antes otro edificio, y así sucesivamente", criticó a su socio de gobierno. "Quien quiera escucharnos y darse cuenta de una vez de que nuestra opinión también debe tenerse en cuenta y reflejada en los presupuestos y los remanentes, aquí nos tendrá", zanjó el también edil de Urbanismo.