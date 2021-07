La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina se ha visto obligada a desvincularse de la iniciativa que la propia entidad impulsó y apoyó de que bares y restaurantes del centro de Orihuela se convirtieran, a falta de kábilas y cuartelillos en las calles, como una especie de sedes y lugares de encuentro festeros coincidiendo con las celebraciones de Moros y Cristianos y fiestas de La Reconquista.

Era una forma de adaptarse, por segundo año consecutivo, a la suspensión de la mayor parte de actos, incluidos los desfiles. Las celebraciones que llenan las calles de la ciudad durante una semana de julio no tendrán reflejo en las calles a excepción del acto institucional del día del Pájaro el próximo sábado, sin público y con medidas covid y que se limitará al traslado de la enseña de la ciudad desde el balcón del Palacio del Marqués de Arneva a la iglesia de las Santas Justa y Rufina. Se ha suspendido la ofrenda de flores que inicialmente se había planteado también con restricciones y la fiesta infantil prevista para hoy martes.

El folleto de promoción de las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela que se sigue distribuyendo a día de hoy en las instalaciones municipales recoge el listado de hasta 15 locales se habían adherido a la iniciativa de configurarse como punto de encuentro de cada una de las comparsas como una forma de vivir la fiesta. El pasado lunes día 5, antes de que se endurecieran las medidas covid, la directiva de la entidad se reunió y decidió recomendó a las comparsas que no mantuvieran el acuerdo inicial con los bares. La idea era ambientar los bares con motivos festeros y que pudieran acoger una ambiente similar al de kábilas y cuartelillos -bajo medidas covid- y que la hostelería local pudiera, a su vez, beneficiarse de esa iniciativa.

Este proyecto de dinamización comenzó a torcerse en el momento en el que el área de Policía Local, también por decisión del equipo de gobierno, rechazó las peticiones de corte de calle que realizaban estos bares. Algo que sucedió antes de que se endurecieran las medidas covid el sábado pasado. También algunas de esas filás anunciaron a sus miembros que no iban a llevar a cabo la iniciativa en el momento en el que las noticias sobre la incidencia acumulada comenzaban a ser preocupantes. La Policía Local de Orihuela ha avalado los cortes de calles para convertirlas en peatonales durante toda la crisis sanitaria pero en este caso no ha querido concederlos para no transformar los bares en kábilas y cuarteles festeros.

La directiva festera tenía previsto señalizar en la calle los bares que se sumaron a la iniciativa, además de respaldar la ambientación. Ya no lo hará. Fuentes de la directiva de las fiestas indicaron ayer a INFORMACIÓN que su recomendación no ha sido una opción. Es algo obligado por el empeoramiento de la situación sanitaria. Si finalmente las comparsas mantienen su colaboración con los bares deberán ceñirse al horario hasta las doce y media restricciones de aforo.

En Orihuela ciudad y las pedanías esta nueva normativa se cumplió sin problemas. Sin embargo, en Orihuela Costa la Policía Local tuvo que emplearse a fondo el sábado pasado con los propietarios de locales de hostelería para que tuvieran cerradas sus puertas a las 12.30 horas. Por otra parte, los concejales de Comercio y Turismo, Víctor Bernabéu y Mariola Rocamora, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Orihuela (ACMO), Ascensio Pérez y el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos y La Reconquista, José Vegara, presentaron la campaña de adorno de escaparates, en la que están implicados los comerciantes oriolanos, para realzar las fiestas de Moros y Cristianos.

El presidente de la ACMO considera que esta acción impulsará a «salir a nuestros vecinos a la calle a vivir la fiesta, pero de una manera prudente y responsable. «Tras el éxito de la campaña de Semana Santa, donde realizamos la decoración de los escaparates tematizados. Finalmente hemos podido contar con 24 establecimientos. Estamos muy contentos porque en cada campaña cada vez hay más participantes», añadió Pérez.