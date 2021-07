El PSOE da aire al PP en Orihuela para aprobar 9,5 millones de inversión sin Cs

Carolina Gracia portavoz del PSOE explicó ayer la decisión de apoyar la propuesta que el PP llevó a comisión la pasada semana «y que servirá para destinar más de 9,5 millones de euros a inversiones urgentes, que serán financiados con parte del remanente de tesorería que tiene el Ayuntamiento de Orihuela». Para Gracia esta acción es «un ejemplo de responsabilidad que permitirá consignar 3,5 millones a proyectos de la Estrategia EDUSI, para evitar la pérdida de fondos europeos, y el resto a rehabilitar el Palacio de Rubalcava, que está en grave riesgo de deterioro irreversible; a adecuar los antiguos juzgados para que alberguen dependencias municipales; y la recuperación del edificio de la antigua Caja de Ahorros de Monserrate.

Gracia dijo que desde el PSOE opta «por votar atendiendo al contenido de la propuesta y al interés de la ciudadanía y de la ciudad». Y aunque no lo dijo convierte al grupo socialista en vital para sostener la gestión popular.. La portavoz socialista arremetió contra Cs y dijo que «no el PSOE no está dispuesto» a debatir sobre argumentos como los expuestos por Ciudadanos « que una vez más prefiere anteponer sus intereses partidistas y la lucha por el poder con su socio de gobierno a contribuir a resolver los problemas que tiene la ciudad, que es para lo que le votaron en las últimas elecciones». El PSOE recuerda que Orihuela sigue sin presupuesto -ayer el portavoz de Cs, José Aix dijo que está dispuesto a seguir negociándolos con el PP- «pero esta es la primera propuesta que viene del Gobierno y que plantea inversiones con las que poder dar respuesta a obras que ya son urgentes, desde el PSOE esperamos que quedando todavía remanentes, el Gobierno continúe en esta línea y traiga otra propuesta que plasme las necesidades del litoral y las pedanías». Para Gracia «llegan bastante tarde», porque el paso del tiempo incrementa el presupuesto de las obras por el incremento de los costes y por el deterioro del estado de los inmuebles.

«Con esta propuesta el equipo de gobierno reconoce que los partidos de la oposición teníamos razón y que es urgente invertir para intentar no perder la financiación europea que nos concedieron», aseguró.

Sin presupuestos y ahora sin capacidad de decidir

El portavoz de Cs, teniente de alcalde y edil de Urbanismo, José Aix reconoció ayer que Ciudadanos no había avanzado en su postura de aprobar la modificación de créditos de hoy. Algo que mantuvo ayer antes de que se conociera el respaldo del PSOE, que salva la propuesta del alcalde Bascuñana. Cs cree que los presupuestos todavía se pueden sacar adelante y que la modificación de crédito se ha usado para orillarlos en el gobierno.