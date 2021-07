El Ayuntamiento de Albatera va a habilitar tres aparcamientos en solares del centro del casco urbano -entorno del mercado de abastos-calle Mesón, avenida de la Libertad, y un tercero cuya ubicación el Ayuntamiento no concretó con el objetivo de dinamizar la actividad comercial. Los estacionamientos serán gratuitos aunque estarán regulados para que se utilicen con el objetivo de permitr el aparcamiento a zonas comerciales.

Las obras de adecuación del primer solar ya han comenzado. Las obras suponen un coste de 21.000€, un presupuesto 100% municipal y tendrá capacidad acogerá para unos 40 vehículos. Será una zona exclusiva para aparcamiento comercial, gratuito y controlado para que el uso que se le de al aparcamiento sea de fin comercial, por lo que tendrá tiempo de uso. El parquin que habilitará la zona de aparcamiento en la calle Mesón. La necesidad de contar con estos aparcamientos se observó cuando se iniciaron las obras de dicha calle y adyacentes. El solar donde se va hacer la zona de aparcamiento se entrará por la calle Mesón y tendrá salida por la Calle Francisco Juan Follana.

Esta zona de aparcamiento se prevé que esté utilitaria en el plazo de un mes aproximadamente.

La alcaldesa de Albatera, Ana Serna (PP) junto con el concejal de Servicios Públicos, Juan José Fuentes, visitaron el solar donde se están realizando los trabajos de adecuación para convertirlo en parquin público. "El objetivo de este equipo de gobierno era fomentar el comercio local, concretamente toda la parte del centro. Toda esta actuación comenzó con la remodelación del mercado de abastos, seguidamente con la renovación de las calles del centro, calle Mesón y adyacentes, esto es la culminación. Faltaba una zona de aparcamiento adecuada", aclara Ana Serna. Además, no es la única nueva zona de aparcamiento habilitada en la localidad: "En la parte sur del municipio, en la avenida de la Libertad, también hemos habilitado una zona. Hemos llegado a un acuerdo con los propietarios y hemos habilitado esa zona para aumentar el aparcamiento. En esta zona de la calle Mesón era más necesaria todavía, precisamente para incentivar y fomentar el comercio y la economía local, reactivando el centro dándole la importancia que se merece.", ha manifestado la alcaldesa de la localidad. "Estamos muy agradecidos de poder haber llegado a un acuerdo -que la nota de prensa no concreta- con los propietarios del solar para que esto sea una realidad y así poder reactivar el comercio urbano de la localidad, un tema al que nuestro equipo le ha dado desde el principio la importancia que se merece”, asegura el edil.

Serna añade que "además, tenemos otro solar. Estamos en negociaciones con los propietarios para habilitar otra zona más de aparcamiento, pues entendemos que una parte importante del comercio local está en esta zona céntrica, donde se encuentra el mercado, la banca, comercios locales...Creemos que con esta actuación se culmina el objetivo que tenía el equipo de gobierno de fomentar el comercio local y reactivar el centro de la localidad."

La iniciativa de habilitar aparcamientos en solares no es nueva. Orihuela puso en marcha aparcamientos en el centro de solares sin uso hace casi una década. Los propietarios obtienen la exención del pago de impuestos, como el IBI, además del mantenimiento del solar. También se está impulsando en Pilar de la Horadada, incluso costeando el derribo de viviendas de planta baja.