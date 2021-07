El Día del Pájaro se celebrará sin público y con la ausencia de Vox, PSOE y Cambiemos

Por segundo año consecutivo la procesión cívica del Día del Pájaro Oriol, que celebra desde hace siglos todos los 17 de julio la toma de la ciudad por parte de Jaume I se verá reducida a la mínima expresión. El acto programado con motivo del 779 Aniversario de La Reconquista se celebrará en el Ayuntamiento de Orihuela, con la bajada de la Enseña, sin público en la calle y con apenas un traslado del estandarte, con la enseña y Oriol de la ciudad desde el balcón del Ayuntamiento hasta el interior de las iglesias de las Santas Justa y Rufina. Misa con acceso restringido también a invitados.

También se repite la secuencia de ausencias en cascada de los partidos de la oposición en el que tradicionalmente la participación de los representantes de la Corporación tiene un papel protagonista. PSOE, Cambiemos y Vox han coincidido en destacar que no van a acudir a una celebración a la que no puede acudir el pueblo de Orihuela por lo que consideran que debería haberse suspendido. Al acto solo podrán acudir invitados y con confirmación previa.

En este sentido el Grupo Socialista ha comunicado que hoy no asistirán al acto que desde el gobierno local (PP-Cs) se ha organizado ya que «mantuvimos una Junta de Portavoces y el gobierno ya tenía todo organizado para que hacer exactamente el mismo acto que hace un año. No entendemos cómo, se quiere y pide a la ciudadanía responsabilidad y contención si ellos son los primeros que no son capaces de resistirse a programar un evento protocolario que deja fuera a la ciudadanía». Para la portavoz Carolina Gracia que el gobierno ha organizado sólo por no perder la oportunidad de la foto, obviando la situación de repuntes de contagios y vuelven a ser insolidarios con el resto de oriolanos a los que seguro les encantaría poder celebrar nuestras fiestas».

Por su parte, la portavoz de Cambiemos, María Sandoval, explicó la decisión de no participar en la actividad programada para el día 17 con motivo de los actos «del Pájaro»: «El gobierno local no ha querido entrar en razón ante la propuesta de nuestro grupo de exhibir el Pájaro durante la semana de fiestas para que quienes quisieran acercarse a verlo pudieran hacerlo y evitar así aglomeraciones». Y añadió que como «el año pasado consideramos que el formato del acto es elitista y excluyente y carece de sentido más allá de darle mero valor institucional». La formación de izquierdas entiende «que el Oriol es un símbolo del pueblo y no pertenece solamente a la clase política». En el mismo sentido se ha expresado Vox. La edil Asunción Aniorte explicó que se han suspendido los pocos actos previstos de fiestas con lo que el acto institucional, en el que ya no se eligió Síndico Portador, no tiene sentido sin festeros.