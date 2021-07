El PSOE denuncia «el caos» en la gestión de la Escuela de Verano del Ayuntamiento de Orihuela

La portavoz socialista de Orihuela, Carolina Gracia, desveló que a pesar de que ayer era cuando por fin daba comienzo el servicio de Escuela de Verano en Orihuela, este «inicio no ha estado exento de caos y falta de información para las familias». Según los socialistas durante la pasada semana las familias recibieron llamadas para avisarles que la actividad cambiaba de ubicación como en el caso del colegio Miguel Hernández, como consecuencia de obras en el centro suponía la reubicación en otros centros de los que al menos el jueves «no aseguraban si podría ser en el centro o en pedanías o directamente que el servicio para algunas edades no iba a prestarse ni en lo que resta de julio ni en agosto por falta de demanda en los grupos».

A juicio del PSOE es una situación que «no hace más que demostrar que este servicio, muy necesario para las familias cuando acaba el colegio no está en los prioritarios para los dirigentes del área de Educación. No es normal que una ciudad como Orihuela sea la última en tenerlo dispuesto para poder continuar conciliando su vida laboral y familiar». El PSOE ya denunció en junio el retraso en la adjudicación y el hecho de que no fuera gratuito.