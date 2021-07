La Audiencia archiva la denuncia que el alcalde de Torrevieja interpuso contra la secretaria y la oficial mayor

No hay indicio de prevaricación, ni de malversación. Archivada. La Audiencia Provincial ha dado carpetazo a la denuncia que el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) interpuso en los juzgados en diciembre de 2019 contra la secretaria general del pleno, la oficial mayor, un técnico de administración general y una funcionaria del área de secretaría. Tres de de ellos forman parte de la cúpula del organigrama de funcionamiento del Ayuntamiento. El asunto ya fue archivado en primera instancia tras la declaración de los funcionarios como investigados, y de la del propio alcalde y el entonces interventor -también habilitado- que realizó el informe que sirvió para fundamentar la denuncia, en calidad de testigos.

En esencia, la denuncia señalaba que los funcionarios denunciados habían eludido tramitar la creación de las plazas de órgano de apoyo de la junta de gobierno, director de la asesoría jurídica y secretaria general del pleno que se crearon a instancias de la condición de municipio de gran población de Torrevieja en 2006, y que se habían beneficiado económicamente de esa circunstancia. Algo que la el juzgado y la Audiencia descartan.

Sin embargo, después de ser presentada la denuncia se aportaron los documentos que acreditaban no solo que la notificación de esas plazas estaba publicada de forma efectiva, sino también que existe una disposición transitoria en la legislación que admite como interpretación que aquellos funcionarios de habilitación nacional que ya estuvieran ocupando una plaza en la corporación, pueden ser nombrados por el Ayuntamiento para cubrir los puestos que nacen de la nueva organización municipal. Algo que se dio en el caso de la oficial mayor que ejerció como órgano de apoyo de la junta de gobierno.

A los magistrados de la sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche, que son los que han resuelto el recurso, "les llama la atención" que el alcalde interpusiera la denuncia 11 años después de producir "el acto que la origina y que adquirió firmeza en vía administrativa al no ser objeto de recurso". Y tampoco se podría haber recurrido por la vía administrativa porque el acto es firme.

En casos como este que se denuncia, recuerda la Audiencia, la infracción queda reducida a "una mera ilegalidad a depurar en vía distinta de la penal". La resolución abunda en el principio de intervención mínimo del derecho penal al que apela el Ministerio Fiscal en su informe de oposición al recurso. Remarca además que para que una acción sea calificada como delictiva "será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas, incluso aunque pudieran dar lugar a la nulidad de pleno derecho, y las conductas constitutivas de infracción penal".

Los jueces Joaquín María Orellana, Manel Martínez Aroca y Gracia Serrano Ruiz de Alarcón concluyen que "no habiendo indicios de prevaricación, no hay posibilidad de continuar con la instrucción de la causa. Pues, no apreciándose la prevaricación tampoco puede sustentarse la comisión del delito de malversación de caudales públicos, consecuencia de aquel".

El alcalde denunció a estos funcionarios en diciciembre de 2019 sin contar con un informe a los servicios jurídicos, firmar un decreto, decidirlo en junta de gobierno o aprobarlo en el pleno, que son las tres vías administrativas -previo informe- que Eduardo Dolón ha empleado durante sus mandatos para adoptar cualquier decisión de acción judicial. Lo hizo semanas después de que uno de los denunciados, el técnico de administración general hubiera informado en contra de la externalización de la elaboración de los pliegos del contrato multimillonario de la contrata de basuras.

Fue el Ayuntamiento recurrió el sobreseimiento inicial, y a pesar de que el alcalde Dolón llegó a asegurar públicamente que no se había recurrido, que el asunto estaba zanjado y que si se había hecho se hizo sin que él tuviera constancia, fue uno de sus asesores quien lo tramitó y pidió a los servicios jurídicos que impulsaran el recurso, tal y como tiene acreditado documentalmente este diario.

Como acusación figuraba también la Asociación Justicia Real que se adhirió al recurso del Ayuntamiento contra sus propios funcionarios. Esta entidad tambían habría interpuesto su propio recurso ante la Audiencia que no se ha resuelto. En caso de desestimarse la Asociación iría ante el Supremo con un recurso de casación.

La denuncia se presentó en un contexto en el que el gobierno local atribuye a los altos funcionarios una supuesta falta de agilidad en la gestión municipal en paralelo de propiciar a principios de este mandato el fichaje por parte de Eduardo Dolón de cuatro directores generales: la directora general de Contratación y Recursos Humanos, el director general de Urbanismo, el director general de Economía y el director de la Asesoría Jurídica -que ya no está en el Ayuntamiento al agotar la semana pasada su comisión de servicios-, además del órgano de apoyo de la junta de gobierno local -que también ha cesado en esa función-. Plazas que están ahora por encima a nivel jerárquico de todos los jefes de Departamento.